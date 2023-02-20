Bir ailenin çaresizliği... 15 gündür onları arıyorlar ama haber yok! Geriye sadece enkazda buldukları resim albümü kaldı

Depremin vurduğu illerin başında gelen Hatay’da, Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde bulunan İlke Apartmanı'nda ikamet eden Mustafa Kılıç (31), eşi Hasret Kılıç (28) ve kızları Asel Kılıç'tan (4) 15 gündür haber alınamıyor. Hasret Kılıç’ın Nevşehir’de yaşayan ailesi, evlatlarının bir an önce ölü ya da diri bulunmasını istiyor.

"ENKAZ İKİ DEFA AKTARILDI"

Kızının, damadının ve torununun bir an önce bulunmasını isteyen gözü yaşlı anne Hatice Taşkın, "Biz de oraya gittik. 6 gün boyunca enkaz başından hiç ayrılmadık. Çok bekledik enkaz başında, ordalar mı diye ama çıkmadılar. Enkaz, kayıp olan yakınlarımız bulunsun diye iki defa aktarıldı, yine de çıkmadı. İnşallah gelecek güzel haberleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"HASTANELERİN YOĞUN BAKIMLARINA KADAR GEZDİK"

Depremde ablasını, eniştesini ve yeğenini kaybettikleri söyleyen Buse Taşkın da, "Hastanelerin yoğun bakımlarına kadar gezdik. Bilinçlerini kaybetme ihtimaline karşı belki bir gören, duyan olur diye fotoğraflarını her yerde yayınlamaya çalışıyoruz" dedi.

"ABLAM 4 AYLIK HAMİLEYDİ"

Ablasının 4 aylık hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediklerini söyleyen Taşkın, "Şu ana kadar hiçbir hastane kaydını rastlamadık. Belki hastane kaydı da tutulmamış olabilir. AFAD ekipleri iki üç kere köpeklerle de arama yaptılar. Ama bir sonuç alamadık. Yangından dolayı bina çok kötü durumdaydı. Yangın uzun süre söndürülemedi. Bizler enkazın başından bir an olsun hiç ayrılmadık. İnşallah bir hastanedelerdir" diye konuştu.

"ÇIKAN CESETLER TANINMAYACAK DURUMDAYDI"

Enkazdan çıkan cesetlerin çoğunun yanmış ve teşhis edilebilir durumda olmadığını söyleyen Taşkın, "Enkaz başında bekleyen aileler çıkan cesetleri, kolundaki ve ya boynundaki takılardan tanımaya çalıştılar. Şu ana kadar o binada 25 kişiye ulaşılamıyor. Hiçbir şekilde kayıtları yok. Ailece DNA kaydı verdik. Bu kayıtlardan da bir haber çıkmadı. Kimsesizler mezarlığına bile baktık" ifadelerini kullandı. (İHA)

