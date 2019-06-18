HABER

Bir ailenin çöp seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir aile her hafta sonu Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ormanları dolaşarak çöpleri topluyor.

Bir ailenin çöp seferberliği

Erzurum’da bir aile her hafta sonu Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ormanları dolaşarak çöpleri topluyor. Çöp seferberliği yapan aile ağaçların üzerine “ Yeşili sev, doğayı koru. Lütfen yerlere çöp atmayalım” yazılı notlar bırakmayı da ihmal etmiyor.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bilgisayar Teknisyeni olarak görev yapan Kerim Erzenoğlu eşi Hande Erzenoğlu ve çocukları Yağız Efe Erzenoğlu ile birlikte her hafta sonu Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ormanlık alanda çöp topluyor. Topladıkları çöpleri poşetlere dolduran aile ardından çöp konteynerına atıyorlar.
3 yıldır çöpleri toplayan Kerim Erzenoğlu’nun yaptığı farkındalığa abisi Ufuk Erzenoğlu’da çocukları Zehra Nazlı Erzenoğlu ve İlayda Erzenoğlu ile çöp toplayarak destek veriyor. Erzenoğlu ailesinin tek istediği üniversite öğrencilerinin kampüs içerisinde yer alan ormanı kirletmemeleri. Ayrıca Erzenoğlu ailesi yaklaşık 50 ağacın üzerine “Yeşili sev, doğayı koru. Lütfen yerlere çöp atmayalım” yazılı notlar bıraktı.
Çöp seferberliği başlatan Kerim Erzenoğlu üniversite öğrencilerinden de destek beklediklerini ifade ederek, “ Çevreyi koruma ve temizleme duygusu ile son 3 yıldır gelip bu ormanın temizliğini yapıyoruz. Hafta sonu bu ormanlık alanda bizle temizlik yapmak isteyen kişileri bekliyoruz. Lütfen ormanı kirletmeyelim onlarda bir canlı. Rektörümüzden destek istiyorum eğer duyarlı öğrenciler varsa bize yönlendirsinler” dedi.
Küçük Efe ise “ Ormanı temiz tutmak istiyorum. Ağaçlara zarar gelsin istemiyorum o yüzden ailemle temizlik yapıyorum. Çevrimizi koruyalım ormanımızı temiz tutalım” ifadelerini kullandı.

Bir ailenin çöp seferberliği

Bir ailenin çöp seferberliği

Bir ailenin çöp seferberliği

Bir ailenin çöp seferberliği

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
4 çocuk annesinin umut sürüsü4 çocuk annesinin umut sürüsü
Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıtSon dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da bu sabah! 130 polis aynı anda harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.