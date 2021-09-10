HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir ailenin kâbusu oldu! Girdiği evde 15 dakika kalıp 80 bin lira çaldı

Bir ailenin kâbusu oldu! Girdiği evde 15 dakika kalıp 80 bin lira çaldı

10.09.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da girdiği evden 80 bin lira çalan Buse Y. (23), polis ekiplerince yakalandı.

Bir ailenin kâbusu oldu! Girdiği evde 15 dakika kalıp 80 bin lira çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 8 Eylül'de öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir evden 80 bin lira çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Buse Y. olduğunu ve girdiği evde 15 dakika kalıp, parayı çaldığını tespit etti. Buse Y., Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki adresine yapılan baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Buse Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
İçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdüİçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdü
Kızılırmak Deltası'ndaki kuş türleriKızılırmak Deltası'ndaki kuş türleri
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

2 yaşındaki kızın 5. kattan atılma anları kamerada

2 yaşındaki kızın 5. kattan atılma anları kamerada

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Güzel şarkıcı İTÜ'den mezun oldu! Törende şov yaptı

Güzel şarkıcı İTÜ'den mezun oldu! Törende şov yaptı

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.