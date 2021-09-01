Bir aileyi yıkan haber! Anne kız koronavirüse yenik düştü

Tufanbeyli’ye bağlı Doğanbeyli Mahallesi’nde yaşayan anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı bir süre önce koronavirüse yakalandı. Anne kızın durumu ağırlaşınca Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören anne kızdan Neslihan Çakmakçı 29 Ağustos günü hayatını kaybetti. Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.

(İHA)

