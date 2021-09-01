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  4. Bir aileyi yıkan haber! Anne kız koronavirüse yenik düştü

Bir aileyi yıkan haber! Anne kız koronavirüse yenik düştü

01.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüse yakalanan anne kızı, iki gün arayla hayatını kaybetti.

Bir aileyi yıkan haber! Anne kız koronavirüse yenik düştü

Tufanbeyli’ye bağlı Doğanbeyli Mahallesi’nde yaşayan anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı bir süre önce koronavirüse yakalandı. Anne kızın durumu ağırlaşınca Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören anne kızdan Neslihan Çakmakçı 29 Ağustos günü hayatını kaybetti. Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Adana
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Tamam arkadas anladik asi olmayanlara sunnetci korkusu saliyonuz olmayanlar siz de gidin olun yeter yav

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