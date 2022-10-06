HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir aileyi yıkan olay! Nefes almak için yanında taşıyordu canından etti... Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Bir aileyi yıkan olay! Nefes almak için yanında taşıyordu canından etti... Baba öldü, oğlu ağır yaralı

06.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yaşanan bir olay duyanları kahretti. KOAH hastası babası Yaşar Çorbacı'yı hastaneye götürmek için yola çıkan Barış Çorbacı araçta çıkan yangından ağır yaralı olarak kurtuldu. Oğlu kadar şanslı olmayan baba araçtan çıkamadığı için yanarak hayatını kaybetti. Yangının sebebi ise baba Yaşar Çorbacı'nın nefes almak için kullandığı 10 kiloluluk oksijen tüpünün araçta patlaması... İşte yürek dağlayan olayın detayları...

Bir aileyi yıkan olay! Nefes almak için yanında taşıyordu canından etti... Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Barış Çorbacı (27), otomobille KOAH hastası babası Yaşar Çorbacı'yı (55) hastaneye götürürken, araçta babasının kullandığı oksijen tüpü patladı. Baba Çorbacı alev alıp yanan otomobilde yanarak can verirken, oğlu ise ağır yaralandı.

D

NEFES ALMAK İÇİN KULLANIYORDU, CANINDAN ETTİ

Olay, öğleden sonra Malkara'nın Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Barış Çorbacı, KOAH hastası olan babası Yaşar Çorbacı'yı rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ'a götürmek üzere otomobil ile yola çıktı. Yaşar Çorbacı'nın otomobilde nefes almak için kullandığı 10 kilo ağırlığındaki oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alev alan otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren Barış Çorbacı, bariyerlere çarptı. Barış Çorbacı, yanan otomobilden diğer sürücüler tarafından güçlükle çıkarılırken, baba Yaşar Çorbacı ise tüm çabalara rağmen alevlerin sardığı otomobilden çıkarılamayınca, yanarak can verdi.

C

ARAÇTAN SAĞLAM HİÇBİR ŞEY KALMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde yanarak can veren Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Barış Çorbacı ise Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü ve demir yığınına dönen otomobilde patlayan oksijen tüpü, jandarma ekiplerince incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sude'nin erkek arkadaşı: Tecavüz benim kırmızı çizgimdir Sude'nin erkek arkadaşı: Tecavüz benim kırmızı çizgimdir
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!
Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz

Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.