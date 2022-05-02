Bir AirTag vakası daha: ABD'li aile dehşete düştü! Yaklaşık dört saat boyunca...

Jennifer Gaston ve kızı Madison, Disney World'deyken Apple'ın AirTag'i kullanılarak izlendiklerini söyleyerek gündeme oturdu. Aile, bu durumdan dolayı oldukça korktuğunu söyledi.

AIRTAG KABUSU YAŞAYAN AİLE: "DEHŞETE DÜŞTÜK, KAFAMIZ KARIŞTI"

Jennifer Gaston ve kızı, Fox 35 Orlando’nun haberine göre; Disney World'ü ziyaret ettikten sonra arabalarına geri dönerken, bir AirTag cihazının sahibinin onları izlediğine dair bildirim aldıklarını öne sürdü.

Jennifer Gaston, "'Dehşete düştük, kafamız karıştı, incindik ve korktuk. Kızım, kelimenin tam anlamıyla tramvaydan aracımıza kadar bizi takip etmesini izledi." dedi.

Gaston'ın kızı, tema parkında yürürken cihazın onları birkaç saattir izlediğini gösterdiğini ifade etti. Başka bir haberde ise bildirimin, Madison'ın 19.09'dan 23.33'e kadar izlendiğini gösterdi bilgisi yer aldı. Yani yaklaşık dört saat boyunca.

Genç kız ve annesi arabalarına vardıklarında çabucak cihazı aradılar ancak cihazı bulamadılar. Daha sonra arabaya binip kapıları kilitlediler, uzaklaştılar ve polisi aradılar. Madison, telefonunda cihazın konumuna bakmaya devam etti.

AİRTAG NEDİR?

AirTag'ler, insanların anahtarlar gibi eşyalara yerleştirdikleri küçük, bozuk para büyüklüğünde Apple üretimi cihazlardır. Böylece onları kaybederseniz telefonunuzu kullanarak takip edebiliyorsunuz. Ancak bazı suçlular cihazları insanları takip etmek için kullanıyor.

ENDİŞELER VAR

Daha önce Lübnan asıllı Brooks Nader, Apple AirTag yüzünden beş saat boyunca takip edildiğini söylemişti. Bu vakanın ardından cihazın kötüye kullanımıyla ilgili artan endişeler nedeniyle, bazı gruplar, cihazların mağaza raflarından kaldırılmasını istiyorlar.

Uzmanlar ise bir AirTag tarafından izlendiğini tespit ederse insanlara eve veya otellerine gitmemelerini ve bunun yerine halka açık bir yere gitmelerini ve polisi aramalarını tavsiye ediyor.



