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Bir akıllı telefon en fazla ne kadar pahalı olabilir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bir iPhone Xs Max ya da Huawei Mate 20 Pro size pahalı geliyorsa, henüz Vertu Aster P ile tanışmadınız demektir.

Bir akıllı telefon en fazla ne kadar pahalı olabilir?

Vertu genel olarak ultra lüks akıllı telefon modelleri üreten bir şirket. İngiltere merkezli Vertu uzun süredir yeni bir akıllı telefon modeli satışa sunmamıştı. Nitekim lüks akıllı telefon üreticisi, sessizliğini Pekin’de gerçekleşen özel bir etkinlikle bozdu. Vertu yeni Aster P serisi telefonlarını geçtiğimiz gün tanıttı.

Vertu’nun yeni tanıttığı modeli Aster P, özellikleri bakımından orta segmente hitap eden bir model. Fakat Vertu modellerini özel kılan teknik özellikleri değil. Tasarımı ve şirketin kişiye özel yazılımları.

4 farklı versiyonda satışa sunulacak olan Vertu Aster P, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefon 128GB’lık dahili depolama alanına sahip.

Arka tarafında 12MP’lik ana kamera yer alan telefonun selfie kamerası ise 20MP. 1080p çözünürlüğünde 4.97 inçlik safir cama sahip bir ekranla gelen telefon, 3200 mAh’lık bataryadan besleniyor. Şimdilik Çin’e özel olarak satışa sunulacak olan Aster P, kutudan ilk çıktığında Android Oreo 8.1 ile çalışacak.

Peki Vertu’nun yeni modeli ne kadarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak? Vertu yeni modelini 7 farklı versyionda satışa sunacak. İçerisinde 3 model yer alan Barok serisi 4200 dolardan, 3 model yer alan Gotik serisi 5100 dolardan ve AsterP Dazzling Gold ise tam 14000 dolardan satışa sunulacak. Yani bu telefonu satın almanız için güncel kurla tam 79 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekecek.

Huawei Mate 20 Pro ve iPhone XS Max kamera karşılaştırması

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