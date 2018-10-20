Bir akıllı telefon en fazla ne kadar pahalı olabilir?

Vertu genel olarak ultra lüks akıllı telefon modelleri üreten bir şirket. İngiltere merkezli Vertu uzun süredir yeni bir akıllı telefon modeli satışa sunmamıştı. Nitekim lüks akıllı telefon üreticisi, sessizliğini Pekin’de gerçekleşen özel bir etkinlikle bozdu. Vertu yeni Aster P serisi telefonlarını geçtiğimiz gün tanıttı.

Vertu’nun yeni tanıttığı modeli Aster P, özellikleri bakımından orta segmente hitap eden bir model. Fakat Vertu modellerini özel kılan teknik özellikleri değil. Tasarımı ve şirketin kişiye özel yazılımları.

4 farklı versiyonda satışa sunulacak olan Vertu Aster P, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefon 128GB’lık dahili depolama alanına sahip.

Arka tarafında 12MP’lik ana kamera yer alan telefonun selfie kamerası ise 20MP. 1080p çözünürlüğünde 4.97 inçlik safir cama sahip bir ekranla gelen telefon, 3200 mAh’lık bataryadan besleniyor. Şimdilik Çin’e özel olarak satışa sunulacak olan Aster P, kutudan ilk çıktığında Android Oreo 8.1 ile çalışacak.