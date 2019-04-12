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"Bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim" - "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm, Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez" "Bugün tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir ve gerginlik alanıdır. Maalesef Doğu Akdeniz'i bir barış alanına dönüştüremedik, Kıbrıs sorunun çözümü dahil" - "Garantörlük ve güvenlik, bugün Kıbrıs'ta her zamankinden daha önemlidir. Bunu 'çağdışı veya zamanı geçmiştir' gibi söylemlerle hafifletemezsiniz, hafife alamazsınız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in, bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, alt toplantıların verimli geçmesini temenni ederek, programın küresel dünyanın dönüşüm yaşadığı bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devleti çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış huzur getirmez. O yüzden bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in, bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekiyor ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

- "Tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir"

Yunan parlamenterin, Kıbrıs konusundaki garantör ülkelere ilişkin, "Kıbrıs AB ülkesidir ve garantörlük modern dünyanın çerçevesi içinde değildir." değerlendirmesi üzerine Çavuşoğlu, bu tespite katılmadığını söyledi.

"Bugün tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir ve gerginlik alanıdır. Maalesef Doğu Akdeniz'i bir barış alanına dönüştüremedik, Kıbrıs sorunun çözümü dahil. Bugün bütün güçlü ülkeler oradadır. Amerika ve Rusya oradadır." diyen Çavuşoğlu, Suriye sorununa bakıldığında o bölgedeki sorunların boyutunun giderek arttığına işaret etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tam bu dönemde de Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs için ve Kıbrıslı Türkler için çok önemlidir. İkinci bir konu bugün tüm çabalarımıza rağmen tüm iyi niyetli çağrılarımıza rağmen Türk tarafından haklarını garanti altına almadan, (Böyle bir hakkın olduğunu Yunanistan da Rum kesimi de kabul ediyor.) Rum kesiminin tek taraflı hidrokarbon çalışmalarını, aktivitelerine başlatması, tam da garantör olarak Türkiye'nin garantörlüğüne her zamankinden çok daha fazla önemli olduğunu hatırlatıyor. Bir taraftan tek taraflı bazı ülkelerle faaliyet göstermeye çalışacaksın, 'Türk tarafının hakkı var' diyeceksin, diğer yandan bunu görmezden geleceksin. O zaman Kıbrıs Türk halkının halklarını kim savunacak? Garantör olarak ben savunacağım. Bu benim en doğal hakkımdır ve Kıbrıs Türk halkı da garantörlüğün her zamankinden daha hassas olduğunu söylüyor. Bunu Yunanistan olarak siz tabi arzu etmezsiniz. Buna siz karar veremezsiniz, buna Kıbrıs Türk halkı karar verir ve Türkiye olarak biz karar veririz. Ama siyasi kalıcı bir çözümle biz garantörlük ve güvenlik konusunda da birlikte neler yapabileceğimizi daha önce de gösterdik. Garantörlük ve güvenlik bugün Kıbrıs'ta her zamankinden daha önemlidir. Bunu 'çağdışı veya zamanı geçmiştir' gibi söylemlerle hafifletemezsiniz, hafife alamazsınız."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantı

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