Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in, bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, alt toplantıların verimli geçmesini temenni ederek, programın küresel dünyanın dönüşüm yaşadığı bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devleti çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış huzur getirmez. O yüzden bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in, bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekiyor ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.