Bir anda alevlerin yükselmesiyle uzaklaştılar! Hatay'da fabrika enkazında yangın: Depremde yıkılmıştı

Deprem felaketinde büyük yıkımların ve can kayıplarının olduğu illerden bir tanesi de Hatay. Özellikle depremin ilk gününden itibaren Antakya ilçesinde kahreden haberler geliyor. Son olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan bir fabrikanın enkazında yangın çıktı. Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangının, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı esnada çıktığı belirtildi.

ALEVLERİN YÜKSELMESİYLE UZAKLAŞTILAR

Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA)



