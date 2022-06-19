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"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay: 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı! Aileleri sinir krizi geçirdi

19.06.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki suni sulama göletinde korkunç bir olay meydana geldi. Gölete serinlemek için giren bir grup çocuktan 2’si boğuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Suni sulama göletinde boğulan 2 çocuğun kimliği de belli oldu. Olay anını anlatan arkadaşları ise "3 tane ip vardı. Yüzmek için ipi bıraktılar onlar. Sonra bir anda aşağıya çekildiler." dedi.

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay: 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı! Aileleri sinir krizi geçirdi

Korkunç olay, Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup genç, serinlemek için evlerinin yaklaşık 500 metre yakınında bulunan suni sulama göletine gitti. Yanlarında getirdikleri halata tutunarak suya giren 5 gençten 2’si yüzmek için halatı bıraktı. Halatı bırakan 2 genç bir anda suyun kendilerini aşağıya çekmesi sonucu boğuldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Arkadaşlarının suyun dibine çekilmesinin ardından, diğer çocuklar durumu yakınlarına bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı. Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı.

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Yapılan çalışmaların ardından hayatını kaybeden gençlerin Resul Baybora (17) ile Yusuf Güzel (17) olduğu tespit edildi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olay yerine gelen gençlerin aileleri sinir krizi geçirirken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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"BİR ANDA AŞAĞIYA ÇEKİLDİLER"

Arkadaşlarının yüzmek için halatı bıraktığını söyleyen gençler “3 tane ip vardı. Yüzmek için ipi bıraktılar onlar. Sonra bir anda aşağıya çekildiler. Diğer arkadaşlarımız çıkmışlardı, ben de çıkarken onların gittiğini gördüm. Tutmaya çalıştım, ip ile uzandım ama tutamadım” dedi.

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Aydın Nazilli
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