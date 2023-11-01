"Bir anda ayağa kalkıp 'Çek elini sapık' diye bağırdı" Aynı masada dini nikahlı eşini taciz etti! Mahkemede dikkat çeken sözler: Nereye çağırırsa giderim, çok severim

Olay, 30 Aralık 2022 tarihinde Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi'nde içkili bir restoranda meydana geldi. Kent merkezinde kafe işleten M.S., dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.Ö. ve arkadaşı M.T. ile restoranda içki içmeye başladı. Bu sırada kendilerine M.T.'nin arkadaşları da katıldı. M.S., Ş.Ö.'nün çığlık atıp taciz edildiğini söylemesi üzerine çıkan kavgada arkadaşı M.T.'yi karnından bıçakla yaraladı. M.T., hastaneye kaldırılırken, Ş.Ö. olayın ardından, kaçan M.S. de 13 Ocak günü polis merkezine gidip teslim oldu. Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ş.Ö., bir süre sonra soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ardından M.S. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', Ş.Ö. hakkında ise 'suça iştirak' suçlarından 9 yıldan 15’er yıla kadar, M.T. hakkında da 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BİR ANDA AYAĞA KALKIP 'ÇEK ELİNİ SAPIK' DİYE BAĞIRDI"

3 sanığın Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Tutuklu M.S., savunmasında o gece birlikte içki içtiklerini belirterek şunları söyledi:

''Olay günü yeni doğmuş kızımla birlikte kendimize ait işletmemizde otururken M.T. mesaj attı. Daha sonra ise işletmemize yakın olan alkollü restorana hep birlikte gittik. İlk zamanlar her şey güzeldi. Daha sonra M.T.'nin iki arkadaşı masamıza geldi. Böyle olunca M.T. eşimin yanına oturdu. Ben gelen iki arkadaşla sohbet ederken, eşim ayağıyla birkaç sefer bana vurunca ben onun kalkmak istediğini düşünüp biraz daha oturdum. Ş.Ö., bir anda ayağa kalkıp 'Çek lan elini sapık' diye bağırınca ben de ayağa kalktım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken M.T.'nin elini beline attığını ve orada parlayan bir şey olduğunu gördüm. Yanımda bulunan küçük çakıyı çıkarıp bacağından yaralamak istedim. O sırada M.T. eğilince vücudunun neresine geldiğini görmedim. Bir süre aramızda boğuşma yaşandı. Daha sonra ayrıldık. M.T. ayağa kalkıp yürüyerek çıktı. Bir süre bekledikten sonra biz de restorandan ayrılmak için dışarı çıktık. Orada M.T.'nin yerde yattığını gördüm. Çalışanlardan havluyla tampon yapmalarını istedim ve ambulansı aramalarını söyledim. Olay yerinden biraz uzaklaşıp ambulans geldikten sonra oradan ayrıldık. Böyle olsun istemezdim. Öldürme kastını gözeterek bıçağı sallamadım. M.T.'yi öldürmek istemedim. Tahliyemi istiyorum."

'OMUZUMU ISIRINCA BAĞIRDIM'

Ş.Ö. de olayın ardından iş yerlerinin kapandığı için mağdur olduğunu, şu an 3 yaşında olan kızıyla birlikte psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Ş.Ö., ifadesinde, "O gün alkollüydük. Ama M.T. Ağabey, bizimle buluşmadan önce de alkol aldığı için daha çok alkollüydü. Otururken M.T. Ağabeyin arkadaşları geldi. Bir süre sonra M.T. Ağabey tuvalete gitti. Döndüğünde gözleri kan çanağına dönmüştü. Oturup işi konuşmaya devam ederken M.T. Ağabey, elimi tutup bacağıyla bacağımı okşadı. Eşimin ayağına vurarak onu uyarmak istedim, ama olmadı. M.T. Ağabey, bir süre sonra omzumu ısırınca ayağa kalkıp bağırdım. Eşim ise yanındaki bıçakla M.T. Abiye vurmak istedi. Eşimi engellemek için ona sarıldım, ama durduramadım. Ben kimsenin boğazına bıçak dayamadım. Onları ayırmaya çalıştım. Eşimle M.T. Ağabey ayrıldıktan sonra M.T. ağabey, kapıdan yürüyerek çıktı. Bir süre sonra biz de bulunduğumuz yerden çıkarken, M.T. Ağabey de dışarıda oturuyordu. Eşim restoran çalışanlarından ambulansı aramalarını ve M.T. Ağabeye tampon yapmalarını istedi" diye konuştu.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Aynı davada 'cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılanan M.T. ise "Şikayetçi değilim. M.S. nereye çağırırsa oraya giderim. M.S.'yi çok severim. Hepimiz alkollüydük. Ne olduğunu hatırlamıyorum. M.S.'nin bana bıçağı salladığını ve dışarı çıktığımı hatırlıyorum. Bilincim 2 gün sonra yerine geldi" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen R.K., "Biz M.S. Bey ile muhabbet ederken Ş.Ö. Hanım bir anda ayağa kalkıp bağırdı. Biz ilk önce şaka sandık. Ama Ş.Ö. Hanım 'Beni taciz etti' deyince olayın gerçek olduğunu düşündük. Daha sonra arbede yaşandı, dışarı çıktık. Ya M.S. Bey ya da Ş.Ö. Hanımın yardım amaçlı ambulans ve tampon için bağırdığını duydum." dedi.

Diğer tanıklar İ.Ö. ve M.Y.T. ise olayla ilgili bir bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)







