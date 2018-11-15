Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Bölge genelinde son günlerde etkili olan ve aralıklarla süren kar ve tipi nedeniyle Ardahan'daki kapalı 18 köy yolunun yanı sıra Kars'ta 36, Erzincan'da 140, Ağrı'da 12, Tunceli'de 49 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof yollarında kar yağışının etkili olduğunu bildiren yetkililer, bu yolları kullanacak sürücülerin zincirsiz geçişine izin vermiyor.

Kars'ta da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ULAŞIM SAĞLANAMIYOR



Erzincan'da ise dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 140 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi,10 ekip, 5 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 3 kepçe ve kar makineleri ile yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması devam ediyor. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı merkez ve ilçelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşların yağış nedeniyle aksayan trafikte araçlarını sürmekte zorlandığı görüldü.