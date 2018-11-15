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Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

Doğu'da kar esareti başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı ve Tunceli beyaza büründü. 255 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; bugün itibari ile doğuda başlayan kar yağışının batı kesimlere doğru geçiş yapacak.

Bölge genelinde son günlerde etkili olan ve aralıklarla süren kar ve tipi nedeniyle Ardahan'daki kapalı 18 köy yolunun yanı sıra Kars'ta 36, Erzincan'da 140, Ağrı'da 12, Tunceli'de 49 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof yollarında kar yağışının etkili olduğunu bildiren yetkililer, bu yolları kullanacak sürücülerin zincirsiz geçişine izin vermiyor.

Kars'ta da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Erzincan'da ise dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 140 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi,10 ekip, 5 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 3 kepçe ve kar makineleri ile yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması devam ediyor. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı merkez ve ilçelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşların yağış nedeniyle aksayan trafikte araçlarını sürmekte zorlandığı görüldü.

Yetkililer, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öten yandan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından biri olan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece mahsur kalan araçlar, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Ekipler, geçidi kullanacak sürücüleri buzlanmalara karşı araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı.

Tunceli'de dün sabah saatlerinden itibaren Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yollarının açılması için Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün itibari ile soğuk havanın etkisiyle birlikte doğuda başlayan kar yağışı batı bölgelere doğru geçiş yapıyor. Yarın Marmara'nın güneybatı bölümünde yer alan yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

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