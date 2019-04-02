Bir anda belirdi! ABD'de tartışma yaratan görüntü

Dünya basınında yankı uyandıran anlarda gökyüzünde bir anda mavi ışık beliriyor. İşte ABD'deki bir araç kamerasına yansıyan görüntüler...

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bir araç kamerasına böyle yansıdı.

Görüntülerde aniden gökyüzünde bir anda mavi bir ışık fark ediliyor.

Mavi ışık hızla ilerlerken gökyüzünü aydınlatıyor.

Gökyüzünü aydınlatan görüntü bir süre sonra yok oluyor.

Mavi ışığı pek çok kişinin daha gördüğünü açıklaması üzerine sosyal medyada tartışmalar yaşandı.

Pek çok kişi bunun 'UFO' olabileceğini iddia etti ve buna dair 'kanıtlar' sundu.