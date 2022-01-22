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  4. Bir anda fenalaşarak yere yığıldı! 2 buçuk yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

Bir anda fenalaşarak yere yığıldı! 2 buçuk yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

22.01.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan Mehmet Yuşa Karaca (2,5) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Minik Mehmet hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir anda fenalaşarak yere yığıldı! 2 buçuk yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe gittiği büyük annesinin evinde oyun oynarken aniden fenalaşan Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı.

Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, yarın Ünye’de toprağa verilecek. (DHA)

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Ordu
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