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  4. Bir anda kendi kendine harekete geçti! Otobüs, şoförlere çarptı: 2 yaralı

Bir anda kendi kendine harekete geçti! Otobüs, şoförlere çarptı: 2 yaralı

27.07.2024 12:31
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halinden harekete geçen sürücüsüz özel halk otobüsü, dışarda bekleyen özel halk otobüsü şoförlerine çarptı. Yaşanan talihsiz kazada, 2 sürücü yaralandı.

Bir anda kendi kendine harekete geçti! Otobüs, şoförlere çarptı: 2 yaralı

Kaza, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde meydana geldi. Şoför Yıldırım D. (40) 16 M 06012 plakalı özel halk otobüsünü çalıştırıp lavaboya gitti. O sırada bir anda harekete geçen otobüs, dışarıda bekleyen diğer özel halk otobüsü şoförlerine çarptı. Çarpmanın ardından hızlanan otobüs, direğe çarparak durabildi.

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2 ŞOFÖR YARALANDI

Kaza sonucu yaralanan şoförler Ferhat Y. (33) ve Hayrettin Y. (47) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa otobüs
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