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Bir anda kontrolden çıktı! İstanbul'da korkunç kaza

28.09.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da Toros Caddesi'nde hareket halindeki otomobil kontrolden çıktı. Park halindeki iki araca çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek yaralıların kurtarılmasını sağladı.

Olay, 01.15 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Duygu Elvan yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı. Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Görgü tanığı Âdem Gökdemir, ”Ofisten çıkmış arabamıza doğru giderken, dengesini kaybeden araba 2 otomobile vurdu, sonra takla attı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik 1 yaralıyı itfaiye 1 yaralıyı da vatandaşlar otomobilden çıkardı. Toplamda 2 yaralı vardı."

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

2 kişinin yaralandığı kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla geldiği, sonrasında kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çaptığı görülüyor. Devamında otomobil takla atarken yardıma koşan vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

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İstanbul
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