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  4. Bir anda kontrolden çıktı! İşte kamyonetin devrilme anı

Bir anda kontrolden çıktı! İşte kamyonetin devrilme anı

26.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet, yan yatarak devrildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken kaza anında kameralara yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.20 sıralarında seyir halinde ilerleyen bir kamyonet bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü idaresindeki kamyonet devrilip yan yattı. Kaza sonrası sürücü şans eseri olayı yara almadan atlatırken kamyonetten kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaza anında cadde üzerinde araç ve vatandaşların olmaması olası bir kötü durumun önüne geçti. Olay sonrası kamyonette maddi hasar meydana gelirken araç ekipler tarafından vinç yardımıyla çekildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun sağa sola yalpalanarak devrildiği görülüyor.

İHA

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İstanbul Bahçelievler

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