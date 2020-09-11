HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir anda kontrolden çıktı! Yürekleri ağza getiren anlar

Bir anda kontrolden çıktı! Yürekleri ağza getiren anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da hızla ilerleyen motosikletli gençler, patpat isimli tarım aracına çarpmamak için manevra yaptı. Bunun üzerine kontrolden çıkan motosiklet, iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Motosikletli gençlerin ölümden döndüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte güvenlik kameralarına takılan o anlar...

Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz 8 Eylül’de meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Şuhut kaşağından dönmek isteyen ve patpat diye tabir edilen tarım aracı aynı istikametten gelen motosikleti fark etmedi. Hızını kesemeyen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet ise patpatı geç fark edip çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı

. Motosiklet kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan ve oto galeri olarak faaliyet gösteren iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Yere düşen gençler kazayı yara almadan atlatırken, kaldırımda ve iş yerinde kaza esnasında kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Bir anlık refleksle ölümden dönen gençler ise düştükleri yerden çevredekilerin yardımı ile kalkarken, kazaya sebebiyet veren patpat sürücüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği iddia edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: 'Keşke ben ölseydim'Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: 'Keşke ben ölseydim'
İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
İlginizi Çekebilir
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Saros'u ziyaret eden dalgıçları mest eden görüntü
Kopyaları bırakılmıştı! Bir tek onlar görebiliyor
Emre Tyler Mays'ı öldüren Akın Kutlu: 'Keşke ben ölseydim'
Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: 'Keşke ben ölseydim'
Balıkesir’in coğrafi işaretli ürün sayısı 12’ye ulaştı
Balıkesir’in coğrafi işaretli ürün sayısı 12’ye ulaştı
Kimse fark etmez sandı ama... Çaldığı parayı sütyenine saklamış!
Kimse fark etmez sandı! Elini sütyenine soktu ve...
Kahvehaneyi yarasa bastı! Şoke eden manzara
Şoke eden manzara! Başta kuş sandılar, dikkatli bakınca...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.