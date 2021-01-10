Bir anda ortadan kaybolan 62 yaşındaki adam her yerde aranıyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yaklaşık 10 saat önce ortadan kaybolan 62 yaşındaki adam her yerde aranıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı adamı bulmak için geniş bir arazide arama çalışması başlattı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde evinden çıkan ve yaklaşık 10 saatten bu yana kendisinden haber alınmayan Kemal Sarıkaya’ya (62) ulaşamayan aile üyeleri jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre şahsı arasa da bulmadı. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama, kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri jandarma ile birlikte Sarıkaya’yı bulmak için geniş bir arazide araçla ve yaya olarak arama çalışması başlattı. Yaklaşık 10 saatten bu yanan Sarıkaya ile ilgili ekipler henüz bir ize ulaşamazken gece geç saatlere kadar ekipleri arama çalışması sürdü.

Sarıkaya’nın akrabası Emrullah Sarıkaya ise sosyal medyadan amcasının fotoğrafını paylaşarak yardım istedi.

Arama, kurtarma ekiplerinin Sarıkaya’yı bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürürken, ekiplerin ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da inceledikleri öğrenildi.

