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Bir anda ortaya çıktı! Bitlis'i şaşkına çeviren görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde objektiflere yansıyan anlar görenleri şaşırttı. İlginç doğa olayı 4 bin 58 metre yükseklikteki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında gerçekleşti. Bu sıradışı bulut tabakası meraklı gözler tarafından fotoğraflandı.

İlçe merkezinden de rahatlıkla görüntülenen bulut tabakası, gün batımına doğru benzersiz görüntüler oluşturdu. İşte vatandaşların da kayıtsız kalamayarak cep telefonuna kaydettiği o görüntüler...

Bir anda belirdi! Görenler cep telefonuna sarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı. Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı.
İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı.
İlçe merkezinden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Adilcevaz Süphan Dağı

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