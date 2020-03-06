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  4. Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Altuğ, City's AVM girişinde gazetecilerle sohbet ettiği sırada okuldan çıkan öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

Altuğ, öğrencilerin kendisinden fotoğraf isteğini toplu selfie yaparak geri çevirmedi.

pınar altuğ (2)

Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Altuğ, gençler tarafından sevildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.


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pınar altug, nişantaşı,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Pınar hanıma bu ilgi az bile
KAMERAMANIN NE İŞİ VAR ORDA.REKLAM KOKAN HAREKETLER BUNLAR..
Ben n zmn görsem çocuklar duymasını ,kim bilir kaçıncı tekrarını, istemsizce takılıp yine seyrediyorum harika bir diziydi,oyuncuları konular hepsi bizdendi,çocuklar gençlerde o kdr iyi biliyor ki diziyi çok nrml,Pınar hanımla magazincilerin ve o resim altı kötü yorumlar yapanların,bu kdr uğraşmalarının nedeni çok sevilmesi bence.Düşünsenize bir dizide oynamışsınız yıllar yıllardır bir sürü kanal tekrarlarını gösteriyor ve hala reyting sıralamalarına giriyor,yani her türlü iş yapan bir dizi,kıskanmalarıda nrml,ülkede çok güzel işleri çekemeyen.
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