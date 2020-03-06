Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Altu\u011f, \u00f6\u011frencilerin kendisinden foto\u011fraf iste\u011fini toplu selfie yaparak geri \u00e7evirmedi. \n\nG\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ilgi kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7ok mutlu olan Altu\u011f, gen\u00e7ler taraf\u0131ndan sevildi\u011fini g\u00f6rmenin kendisini mutlu etti\u011fini s\u00f6yledi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kameralar kay\u0131ttayd\u0131! Zirvenin ard\u0131ndan Erdo\u011fan'dan kritik 'Esed' sorusuIvana Sert mini \u015fortuyla dikkat \u00e7ektiAmeliyats\u0131z 65 kilo verdi! S\u0131rr\u0131 ise...
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