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  4. Bir anda tüm gözler oraya çevrildi! Vatandaşlar, intihar etmek isteyen genci izledi

Bir anda tüm gözler oraya çevrildi! Vatandaşlar, intihar etmek isteyen genci izledi

28.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşanan intihar girişimi, hareketli anlara sahne oldu. Bilinmeyen bir sebepten dolayı yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek isteyen genç, polis ekiplerince ikna edildi. Öte yandan vatandaşlar o anları saniye saniye izledi.

Bir anda tüm gözler oraya çevrildi! Vatandaşlar, intihar etmek isteyen genci izledi

Tatvan'da öğle saatlerinde yaşanan intihar girişimi, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yaya üst geçidinde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen ve yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek isteyen genç, polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İntihar teşebbüsünü meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bitlis
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