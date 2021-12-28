Bir anda tüm gözler oraya çevrildi! Vatandaşlar, intihar etmek isteyen genci izledi

Tatvan'da öğle saatlerinde yaşanan intihar girişimi, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yaya üst geçidinde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen ve yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek isteyen genç, polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İntihar teşebbüsünü meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

(İHA)

