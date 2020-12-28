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  4. Bir anda yere kapaklandı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Bir anda yere kapaklandı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

28.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da bir vatandaş sosyal mesafe nedeni ile aralarında mesafe bulanan arkadaşına telefonu uzatmak isterken yere kapaklandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Diyarbakır’da bir otobüs firmasının bilet satış bölümünde hizmet veren Zülküf Karayel, koronavirüs nedeni ile mesai arkadaşlarıyla aralarına mesafe bıraktı. Önceki gün çalıştığı esnada çalan telefonu arkadaşına yaklaşmadan uzatarak vermek isteyen Karayel, koltuğunun azizliğine uğradı

Karayel, telefonu arkadaşına verirken koltuğunun kayması sonucu yere kapaklandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE MORAL OLDUYSA NE MUTLU BANA"

Zülküf Karayel, sosyal mesafe kuralına uymaya devam edeceğini kaydederek pandemi döneminde bu video sayesinde vatandaşların gülmesine vesile olmasına sevindiğini söyledi. Karayel, "Sosyal mesafeye dikkat edelim derken, koltuğun azizliğine uğradık. Telefon çaldı, arkadaşa yaklaşmadan uzatayım derken zemin kaygan olduğu için koltuk kaydı, sırt üstü yere düştük. Pandemiden dolayı herkesin morali bozuk, inşallah videoyu izleyenler moral bulmuştur. İzledikçe izleyesimiz geliyor, ben bile izledikçe kahkahalara boğuluyorum. Sosyal mesafeye uyalım, aşı çıtı inşallah her şey daha güzel olacak. Görüntülerimiz sosyal medyada olay oldu, üzülenler oldu içten ama izledikçe de gülünüyor moral oluyor. Kimisi yıllardır böyle bir düşmeyi görmediklerini yorumlara yazmış, isteyerek yapsak öyle olmaz bir yerlerimizi kırardık, Allah’a şükür birazcık belimiz incindi o kadar başkada bir şey yok çok şükür" dedi.

(İHA)

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