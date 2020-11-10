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Bir anda yere yığıldı! Herkes koronavirüs sandı ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

Manisa'da birden fenalaşarak yere yığılan adamın koronavirüs olduğunu düşünen vatandaşlar panik yaşadı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu meydanda öğle saatlerinde yaşanan olay sonrası fenalaşan kişi, kendisine müdahale eden vatandaşa sarılıp ağlamaya başladı. Fenalaşan kişinin alkol aldığı ortaya çıktı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir anda fenalaşarak yere yığılan adam kısa süreliğine paniğe neden olurken, astım hastası olan adamın aldığı alkolün etkisiyle yere yığıldığı ortaya çıktı.

Yere yığılan 48 yaşındaki Nail K.’yı ilk müdahaleyi çevredeki bir vatandaş yaptı. Kendisine ilk müdahaleyi yapan adama sarılıp ağlayan Nail K.’nın psikolojik sorunlar yaşadığı ve alkol aldığı öğrenildi.

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EKİPLERDEN MASKE UYARISI

Nail K. ve kendisine müdahale eden adamın o sırada maske takmaması üzerine çevredeki ekipler ikiliyi uyararak maske takmalarını istedi.

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HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesi üzerine maskesi bulunmayan Nail K. maskesini taktıktan sonra kontrol amaçlı Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

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İHA

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