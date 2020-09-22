Bir anda yok olacaklar: WhatsApp'tan kullanıcılarına yeni özellik!

WhatsApp'ın kendi kendine silinen mesajlar üzerinden çalıştığı daha önce birçok kez gündeme gelmişti. Bu yeniliğe göre gönderilen bazı WhatsApp mesajları, önceden belirlenen süresi (1 saat, 1 gün vs gibi) dolduğunda kendi kendine silinecekti. WhatsApp, henüz bu özelliği için yeni bir açıklama yapmadı. Fakat WABetaInfo'nun WhatsApp Beta Android 2.20.201.1 sürümünde görüntülediği bir özellik, WhatsApp'ın kendi kendine silinen mesajları farklı bir forma dönüştürdüğünü gösterdi; Süresi dolan fotoğraflara.
Süresi dolan WhatsApp medya özelliğini WABetaInfo keşfetti. Ünlü sitenin iddialarına göre bu özellik ile birlikte WhatsApp fotoğrafları kendi kendine silinebilecek. Fakat herhangi bir süre sınırı olmayacak. Yani medyalar, 1 saat sonra veya 1 gün sonra kaybolsun diye işaretlenmeyecek. Kullanıcılar, gönderilen medya içeriğini alıp sohbet menüsünden çıkınca söz konusu medya silinecek. Böyle bir durumda o medyaya bir daha erişmek mümkün olmayacak. Örnek verecek olursak, bu yol ile arkadaşınıza minnoş bir kedi fotoğrafı attığınızda arkadaşınız bu fotoğrafı görüp sohbet bölümünden çıkarsa, bu fotoğrafı bir daha göremeyecek. Süresi dolan medya fotoğrafları, WhatsApp medya butonunun yanında özel bir butona sahip olacak.
WhatsApp kullanıcıların gönderilen fotoğrafın silinecek bir fotoğraf olduğunu anlaması için de bazı değişiklikler yapacak. Bunun için gönderilen medyaya yeni bir simge ekleyecek olan WhatsApp, böylece kullanıcıya gönderilen medyanın silinebilir medya olduğunu gösterecek.
WhatsApp süresi olan medya özelliğini ne zaman kullanıma sunacak belli değil. Ancak yeni özellik, şimdilik test aşamasında. Test aşamasının bitmesiyle birlikte WhatsApp'ın bu özelliği WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerine getirmesi olası görünüyor. Fakat özelliğin biraz daha gelişmesi gerekiyor gibi bir izlenimi var.
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