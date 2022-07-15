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  4. Bir anda yola çıkan başıboş mandalar kazaya neden oldu! 1 ölü, 2 yaralı

Bir anda yola çıkan başıboş mandalar kazaya neden oldu! 1 ölü, 2 yaralı

15.07.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da yola çıkan 2 başıboş manda kazaya neden oldu. İçerisinde yolcu bulunan taksi, seyir halinde olduğu sırada bir anda yola çıkan mandaları fark etmeyerek çarptı. Hurdaya dönen araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Bir anda yola çıkan başıboş mandalar kazaya neden oldu! 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, saat 02.00 sıralarında, Hasdal-İstanbul Havalimanı Yolu Işıklar Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre havalimanından yabancı uyruklu 2 yolcuyu alan Sertel Ş., 34 TCT 60 plakalı taksiyle yola çıktı. Işıklar Köyü Mevkiine geldiğinde bir anda yola çıkan 2 başıboş mandaya çarpan taksi hurdaya döndü.

KAZANIN ARDINDAN BİR KAZA DAHA MEYDANA GELDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından bir kaza daha meydana geldi. 34 DTV 126 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet M., taksinin çarpmasının ardından ölen mandaları fark etmeyerek kaza yaptı. Kazada Muhammet M. ve yanındakiler kazadan yara almadan kurtuldu.

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YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri tarafından taksiden çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, taksi sürücüsü ve diğer yabancı uyruklu yolcunun tedavisi ise devam ediyor.

JANDARMA EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Taksinin 2 mandaya çarpmasının ardından, aynı yerde kaza yapan 34 DTV 126 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed M. yaşananları anlattı. Ölen mandalara çarptığını belirten Muhammed M., "Sol şeritte giderken, yanımdaki arkadaşım uyardı, ilerde kaza olmuş diye uyardı. Ondan sonra ben yavaşladım. Bir anda baktım araba havalandı. Havaya uçtu. Bir baktım airbagler açıldı. Ben bayıldım falan. Benden önce taksi mandaya çarpmış. Herhalde mandaya vurunca takla atmış. Bende mandanın üzerinden geçtim" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİ BAŞIBOŞ HAYVANLARDAN ŞİKAYETÇİ

Kazayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Yasin Yılmaz, “Biz İstanbul Havalimanı taksicileri olarak burada canımız tehlikede. Bu havalimanı 3 buçuk yıl oldu açılalı, burası kırsal bir bölge. Kırsal bölgede başıboş camışlar atlar, ahırlara bağlanmıyor. Bu yollarda başıboş geziyor. Bizler yavaşça gittiğimiz halde gördüğünüz durum ortada. Buradaki hayvanlar siyah olduğu için gece karanlığında tespit etmek çok zor. Biz 20 metre kala tespit ediyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Ben buradan İstanbul Valimize, İçişleri Bakanlığımıza seslenmek istiyorum, bizlerin yolcuların ve havalimanına özel araçlarıyla gelenlerin herkesin canı tehlikede. Bugün bir yolcu daha öldü. Şoförün de durumu kritik. Yarın ne olacağı belli değil. Burada daha önce de 5-6 kez kaza oldu. Daha önce bir arkadaşımız ata, başka bir arkadaşımız mandaya vurdu. Birileri buna dur desin. Köylülerle görüşülmesi gerekiyor. Seri numaralarını tespit edemememiz için hayvanların kulak küpelerini söküyorlar" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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