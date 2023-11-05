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Bir anda yola fırladı, aracın altında kalıp metrelerce sürüklendi! Minik Ahmet Poyraz'ın o anları yürekleri ağza getirdi

05.11.2023 16:12 | Son Güncelleme:
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Ordu'da 6 yaşındaki Ahmet Poyraz arkadaşıyla oyun oynarken bir anda yola doğru koştu. O sırada yolda seyir halinde olan otomobil minik Ahmet Poyraz'a çarptı. Ahmet Poyraz aracın altında kaldı, o halde metrelerce sürüklendi. Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı.

Ünye'de bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen kaza dehşete düşürdü. Yola koşan Ahmet Poyraz'a çarpan araç, küçük çocuğu metrelerce sürükledi. Ahmet Poyraz'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve esnaf koştu.

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ANİDEN YOLA FIRLADI

Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde arkadaşıyla beraber oynayan 6 yaşındaki Ahmet Poyraz E. bir anda yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada şehir merkezinden cadde üzerinde ilerlemekte olan M. Ö. idaresindeki otomobil koşmakta olan minik çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk için çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf seferber oldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası küçük çocuk Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan gerekli müdahalelerin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

6 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola koşması sonucu meydana gelen kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun kaldırımda arkadaşıyla beraber oynadığı ve bir anda yola doğru koşarak cadde üzerinde ilerleyen otomobilin çocuğa çarptığı görülüyor.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Ordu çocuk kaza

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