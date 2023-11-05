Bir anda yola fırladı, aracın altında kalıp metrelerce sürüklendi! Minik Ahmet Poyraz'ın o anları yürekleri ağza getirdi

Ünye'de bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen kaza dehşete düşürdü. Yola koşan Ahmet Poyraz'a çarpan araç, küçük çocuğu metrelerce sürükledi. Ahmet Poyraz'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve esnaf koştu.

ANİDEN YOLA FIRLADI

Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde arkadaşıyla beraber oynayan 6 yaşındaki Ahmet Poyraz E. bir anda yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada şehir merkezinden cadde üzerinde ilerlemekte olan M. Ö. idaresindeki otomobil koşmakta olan minik çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk için çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf seferber oldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası küçük çocuk Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan gerekli müdahalelerin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

6 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola koşması sonucu meydana gelen kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun kaldırımda arkadaşıyla beraber oynadığı ve bir anda yola doğru koşarak cadde üzerinde ilerleyen otomobilin çocuğa çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)





