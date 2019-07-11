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Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi falezler üzerinde ateş yakıp intihara kalkıştı.

Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi falezler üzerinde ateş yakıp intihara kalkıştı. Bir komiser yardımcısı, şahsı sırtını döndüğü sırada arkasından koşarak üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sırasında Atatürk Parkı Varyant falezlerde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen Hüseyin D. (45) falezler üzerine gelip alkol almaya başladı. Üzerindeki gömleğini çıkarıp alkolün etkisiyle kendinden geçen Hüseyin D., falezler üzerindeki otları da yakmaya başladı. Falezler üzerindeki Hüseyin D.’yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Falezler üzerinde ileri geri giden Hüseyin D., zaman zaman yaktığı ateşin dumanını içine çekti. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere Hüseyin D., “Polisimize saygım var” diye seslendi. Denizde görev alan deniz polisine dönen Hüseyin D., “Baba kusura bakmayın” dedi. Alkol alıp, sigara içen Hüseyin D.’yi etraftaki meraklı kalabalıkta ilgiyle izledi. Cüzdanındaki 50 lirayı çıkaran Hüseyin D., ateşe atmak için uzun süre çaba sarfetti. Birkaç denemeden sonra Hüseyin D. parayı ateşe atmayı başardı. Polislerin tüm çabasına rağmen falezlerin uç noktasına oturan Hüseyin D., zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi. Hüseyin D. komiser yardımcısıyla konuşurken, Yunus ekipleri de arkasından yaklaşmaya çalıştı. Durumu farkeden Hüseyin D. Yunus ekiplerine yöneldiği esnada komiser yardımcısı yan tarafından koşup şahsı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılıp kelepçe takılan Hüseyin D., ambulanstaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekip otosuna götürülen Hüseyin D., “Namus davası kardeşim, cezaevinden izinli çıktım. Devlet halletmedi. Para yakmadım, ben Atatürk’ü yakmadım” dedi.

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