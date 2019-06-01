Bir anlık dalgınlığından faydalanıp tutup çektiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Çevreyolu köprüsünün korkuluklarına çıkarak intihar edeceğini söyleyen şahıs, yoldan geçen bir vatandaş ve polisin ortak çalışmasıyla korkuluklardan indirildi.

Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu köprüsünde bir vatandaşın intihar edeceği ihbarı alan 112, itfaiye ve emniyet güçleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, köprünün korkulukları üzerinde oturan ve tek kurtuluşunun intihar olduğunu söyleyen H.A. ile karşılaştı. Polisler, şahsın yanına giderek intihardan vazgeçmesi için çaba harcarken, H.A., artık yaşamak istemediğini, yaklaşmaları durumunda kendisini aşağıya atacağını söyledi.

Polisler H.A.’yı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, H.A.’nın tüm dikkatini polislere ve diğer ekiplere yönlendirmesini fırsat bilen, kimliği belirlenemeyen bir vatandaş H.A.’yı kucakladığı gibi korkuluklardan köprüye indirdi. Polisler ve diğer görevliler H.A.’nın üzerine çullanarak yerden kalkmasını engellerken, H.A.’nın bir süre kendinden geçtiği gözlendi. Gözlem altına alınan H.A. ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İntihar ihbarını da verdiği belirlenen bir arkadaşı, H.A.’nın bir otelde bulaşıkçı olarak çalıştığını, kefil olduğu bir arkadaşının borcunu ödememesi nedeniyle zor günler geçirdiğini, bu olay yüzünden ailesi ile de sorunlar yaşadığını, bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

