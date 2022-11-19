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Bir anlık dalgınlık hayattan kopardı! Elektrikli scooter'la karşıdan karşıya geçmek istemişti...

19.11.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki genç kız, yolcu trenin çarpması sonrası olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Bir anlık dalgınlık hayattan kopardı! Elektrikli scooter'la karşıdan karşıya geçmek istemişti...

Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu. Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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