HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir anlık dalgınlık ölümüne neden oluyordu! Zabıta memuru çocuğu böyle kurtardı

Bir anlık dalgınlık ölümüne neden oluyordu! Zabıta memuru çocuğu böyle kurtardı

21.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabunçayı çayı mesire alanında su kenarında oynadığı sırada dengesini kaybederek yüzükoyun suya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki çocuğu Zabıta Memuru Hüseyin Bozlak kurtardı.

Düziçi ilçesi Sabunçayı mesire alanına ailesiyle birlikte gezmeye gelen 1 yaşındaki çocuk su kenarından oyun oynarken birden dengesini kaybederek yüzükoyun suya düştü. Suya düşmesiyle birlikte çırpınmaya başlayan çocuk, boğulma tehlikesi geçirirken küçük çocuğun imdadına mesire alanında görevli Zabıta Memuru Hüseyin Bozlak yetişti. Oturduğu kamelyadan ok gibi fırlayarak çocuğu suyun içerisinde çıkaran Bozlak, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Çocuğun suyun içerisinde çırpındığını fark ettiğinde kurtarmak için koşan Hüseyin Bozlak, “Allah esirgesin fark etmeseydik çocuk burada sonrasını söylemek istemiyorum” dedi.

"ÇIRPINDIĞINI GÖRDÜM"

Çocuğu boğulmaktan son anda kurtaran Düziçi Belediyesi’nde görevli Zabıta Memuru Hüseyin Bozlak, “Mesire alanında görev yapıyorum. Buradaki vatandaşların can ve mal güvenliği için sürekli motosikletimle devreye atıyorum. Burası bir dere yatağı ve çocukların derin yerde yüzüp yüzmediğini kontrol ediyordum. Çocukların suyun içerisinde oynadığını gördüm. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu fark ettim. Tam yürüyemiyordu. Yürürken düşüyor tekrar geri kalkıyordu. Kamelyada oturuyordum, ancak kendimi sorumlu hissettiğim için gözüm sürekli buradaydı. Arkamı döndüğümde küçük çocuğun çırpındığını gördüm. Çocuğu sudan çıkartın diye bağırdım bu sırada da koşarak geldim. Ağız üstü düşmüş çocuk. Çırpındıkça daha derine gidiyordu. Burası derin değil ama o çocuk bir yaşında ya var ya yok bu yaşlardaki çocuklar için tehlike arz ediyor. Düştüğü zaman çocuk dengesini geri toparlayamıyor. Allah esirgesin fark etmeseydik çocuk burada sonrasını söylemek istemiyorum” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Delirten hastalığı 70’inde yendi: Dünya varmışDelirten hastalığı 70’inde yendi: Dünya varmış
İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteriİsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri
Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Bakan Soylu sabah saatlerinde duyurdu: 'Kökünü kurutma...'

Bakan Soylu sabah saatlerinde duyurdu: 'Kökünü kurutma...'

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

İlginizi Çekebilir

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.