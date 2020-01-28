HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonlanıyordu

Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonlanıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazası faciayla sonlanıyordu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazası faciayla sonlanıyordu. Hafif ticari aracın, tırın dorsesinin altına girdiği kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, dün Akyazı ilçesi Yahyalı Caddesi’nde saat 16.02’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 BHK 062 plakalı tırın dorse kısmına yan taraftan çarptı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, tırın dorsesiyle birlikte sürüklendi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; kavşakta cadde üzerinde geçiş yapmakta olan tırın dorsesinin altına, hafif ticari aracın çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle aracın sürüklendiği anlar yer alıyor. Meydana gelen kaza sonrası ise çevredeki diğer sürücü ve iş yerindeki vatandaşların kazazedelerin yardımına koştuğu anlar kaydedildi.
Öte yandan, aynı kavşakta birçok kazanın meydana geldiği belirten çevredeki vatandaşlar yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayvanın ilk defa duyacağınız faydalarıAyvanın ilk defa duyacağınız faydaları
Klasik ve yeni popüler kedi isimleriKlasik ve yeni popüler kedi isimleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi (Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?)

Hastaneye kaldırılmıştı! Yeni gelişme

Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Son dakika: Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.