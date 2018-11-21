Bir anlık hatasıyla bütün depoyu yerle bir etti

Çin'de bir fabrikanın deposunda yaşanan olayın görüntüleri anbean kameraya yansıdı. Forkliftle hareket eden işçi, hızını doğru ayarlayamayınca devasa kolilerin olduğu bir bölüme çarptı.Çarpmanın etkisiyle önce metrelerce yüksekteki koliler devrildi ve daha sonra bütün raflar teker teker yerle bir oldu.

Forklift sürücüsü kolilerin altında kalırken, çekilen görüntüler sonrasında depoda çok büyük zarar meydana geldiği açıklandı. İşçinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yarım milyon insan tarafından izlenen görüntülerin hangi şirketin deposunda gerçekleştiği konusunda bir açıklama yapılmadı. (İHA)

