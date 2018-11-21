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Bir anlık hatasıyla bütün depoyu yerle bir etti

İLGİNÇ HABERLER  | 21.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Çin'de dalgın bir işçinin forkliftle yaptığı hata pahalıya patladı. Bir depoda kayda geçen kamera görüntülerinde, forklift sürücüsü yanlışlıkla devasa kutuların olduğu bir bölüme çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle diğer raflar da saniyeler içinde yıkılıyor.

Çin'de bir fabrikanın deposunda yaşanan olayın görüntüleri anbean kameraya yansıdı. Forkliftle hareket eden işçi, hızını doğru ayarlayamayınca devasa kolilerin olduğu bir bölüme çarptı.Çarpmanın etkisiyle önce metrelerce yüksekteki koliler devrildi ve daha sonra bütün raflar teker teker yerle bir oldu.

Forklift sürücüsü kolilerin altında kalırken, çekilen görüntüler sonrasında depoda çok büyük zarar meydana geldiği açıklandı. İşçinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yarım milyon insan tarafından izlenen görüntülerin hangi şirketin deposunda gerçekleştiği konusunda bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin depo Forklift

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