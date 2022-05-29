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Bir anlık öfke! Acılar içinde yere yığıldı... Herkes oraya toplandı

29.05.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde tüyleri diken diken eden bir olay meydana geldi. Bir genç, ortaokulun bahçesindeki voleybol filesinin demirindeki kancaya öfkesine yenilip tekme attı. Bu hareketin ardından gencin ayağına demir saplandı. Acılar içinde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen talihsiz genç, 1 saatlik çalışmayla demir kesilerek kurtarıldı.

Bir anlık öfke! Acılar içinde yere yığıldı... Herkes oraya toplandı

Feci olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan D.B. (20) isimli genç, bir anda sinirlenerek voleybol direğine tekme attı. Tekme, voleybol direğinde filenin gerildiği bölgede bulunan kancanın olduğu bölgeye denk geldi.

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ACILAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bir anda ayağı demire saplanan genç acılar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, talihsiz genci kurtarmak için demiri kesmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafında serum bağlanan genç, acılar içinde dakikalarca ayağının kurtarılmasını bekledi.

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1 SAATLİK ÇALIŞMADAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Talihsiz gencin ayağına zarar vermemek için titizlikle çalışan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından testere ile demiri kesmeyi başardı. Kurtarılan talihsiz genç, ayağına saplanan demir parçası ile birlikte sedyeye alınarak ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İHA)

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Aydın
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