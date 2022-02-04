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  4. Bir anlık öfkeyle aracını durdurup benzin dökerek yaktı! İlk sözleri şoke etti

Bir anlık öfkeyle aracını durdurup benzin dökerek yaktı! İlk sözleri şoke etti

04.02.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da akşam saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yeğenine ait araçla seyir halindeyken boşanma aşamasındaki eşine sinirlenen 27 yaşındaki Bayram. A. bir anda yolun ortasında durarak aracı ateşe verdi. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda aldığı görüntü sonrası polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir anlık öfkeyle aracını durdurup benzin dökerek yaktı! İlk sözleri şoke etti

Konya'da Bayram A. (27), boşanma aşamasındaki eşine sinirlenip, yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Bayram A., ''Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım'' dedi. Aracın ateşe verildiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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YOLUN ORTASINDA DURUP ARACINI ATEŞE VERDİ

Olay, saat 17.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeğenine ait olan hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi. Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"BİR ANLIK ÖFKEYLE..."

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, ''Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım'' dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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