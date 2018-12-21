'Bir anlık refleks' 5 bin 500 lira götürdü

Daha önce de bu halde direksiyon başına geçtiğini ve polislere yakalandığını söyleyen alkollü sürücü, 'Daha önceden iki sefer yakalandım. İki birayla yakalandım ben ne yapacağım şimdi kaçmamam lazım bir anlık reflekleks işte' diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Alkollü sürücü yakayı ele verdi

Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ters yoldan kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik polisinin herkesin hayatını tehlikeye atıyorsun demesinin ardından sürücü, “Daha önceden iki sefer yakalandım. İki birayla yakalandım ben ne yapacağım şimdi kaçmamam lazım bir anlık reflekleks işte" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Asmagül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde Otogar bölgesinde uygulama yaptığı sırada seyir halindeki 42 NY 478 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, Selçuk Caddesi üzerinden Yeni İstanbul Caddesine çıkarak Otogar istikametine kaçtı. Polisten kurtulmak için Otogar Kavşağında dönüş yaparak ters yolda ilerleyen ve cadde üzerinde seyir halindeki araçların arasından trafiği tehlikeye atarak İmam Gazali Caddesi istikametine kaçan alkollü sürücü, burada bir çıkmaz sokağa girmesi sonucu yakalandı.

Araçtan indirilerek ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından alkol muayenesi yapılan sürücü M.A.’nın 0.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin ters yolda giden sürücüye, "İki aracın arasından nasıl geçtin, trafiği tehlikeye düşürdün" şeklinde konuşmasının ardından sürücü, "Benim yapmadığım iş bunlar. Bir anda oldu benim ehliyetim yok" diyerek cevap verdi. Uzun süre polisle diyalog yaşayan alkollü sürücünün, kendisine uyarıda bulanan polis memuruna, "Daha önceden iki sefer yakalandım. İki birayla yakalandım. Ben ne yapacağım şimdi kaçmamam lazım, bir anlık reflekleks işte" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.