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Bir anlık uyku sonu oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Antalya’da seyir halinde uyuyakalan sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Antalya’da seyir halinde uyuyakalan sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı, sağlık ekiplerinin tedavisini dahi kabul etmedi.
Kaza, dün 16.45 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında çalışan Ayhan S. (44), kullandığı 07 ABF 414 plakalı aracıyla seyir halinde giderken iddiaya göre uyuyakaldı. Bu sırada güzergahından sağ şeride yanaşan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atmaya başladı. Ayhan S., hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ellerinde hafif sıyrıklar oluşan Ayhan S.’ye ilk yardım talebinde bulundu. Kazanın şokunda olan sürücü ise tedaviyi reddetti. Sürüş anında emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü bir süre aracın önünde oturarak bekledi.
Kaza sonrası trafik tek şeritli verilirken hurdaya dönen araç çekiciyle kaldırıldı.

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu

Bir anlık uyku sonu oluyordu
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