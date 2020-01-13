Bir anne Ankara’dan adalet yürüyüşü başlatıyor

Hedefi, oğlunun tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi.“Her türlü soruşturmadan temiz çıktı ama yine de oğlum darbeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Üç buçuk yıldır otobüsle gidip geldiğim Silivri’ye şimdi yürüyerek gideceğim. Adalet istiyorum.” Bu sözler Hava Harp Okulu öğrencisiyken, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin hemen ardından tutuklanan ve müebbet hapis cezası alan Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’ya ait. Oğlunun haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığına inanan anne Çetinkaya, AKP önünde eylem yapmak isteyen ancak polis tarafından engellenen onlarca askeri okul öğrencisi annesinden sadece biri. “Çocuklarımız değil, darbenin siyasi ayağı yargılansın” derken sürekli gözaltına alınıp serbest bırakılan anne Çetinkaya, oğlunu görmek için üç buçuk yıldır Ankara’dan gidip geldiği Silivri yollarında adalet arayışının destek bulması, daha çok ses getirmesi için aklında bir fikir daha geliştirdi. Çetinkaya, gözaltına alınıp, tutuklanma ihtimalini de dikkate alarak 19 Ocak'ta Ankara’dan Silivri’ye yürüme kararı aldı.

"7 kişilik koğuşta 45 kişi" Anne Çetinkaya bu kararın ayrıntılarını, oğlu Furkan’ı Silivri’ye görmeye her gidişinde yaşadıklarını DW Türkçe’ye anlattı. “7 kişilik koğuşta 45 kişi kalıyorlar. Koğuşa 28 kişilik yemek veriliyor. Darbeye teşebbüsle suçlandıkları yetmedi, çocuklarımıza hapiste böyle mi davranacaklar?” diye soran anne Çetinkaya, oğlunun hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğine dikkat çekiyor. 43 yaşındaki anne Çetinkaya, oğlunu görmek için Silivri’ye her gittiğinde yaşadığı acıyı “Çocuğumun masum olduğunu biliyorum. Ama onu elinden tutup çıkaramıyorum. Masum olmadığını zerre kadar düşünsem, adaletin kestiği parmak acımaz derim ve kaderime razı olurum” sözleriyle anlatıyor. Çetinkaya, Silivri'ye yürüyüşü için belli bir güzergah belirlerken, polisin kendisini daha adımını atar atmaz gözaltına alma ihtimaline karşın farklı yöntemler geliştirdiğini ve her gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra farklı noktadan yürüyüşüne devam edeceğini söylüyor. "Adaletin olmadığını iliklerimize kadar hissettik ama…"

Üç buçuk yıldır yürüttüğü hak arama mücadelesinden Türkiye’de adaletin olmadığını öğrendiğini anlatan anne Çetinkaya, devletin tüm birimlerinde kapılar yüzüne kapanınca insanların adaleti aramak için farklı yollar geliştirmesinin de normal karşılanmasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri ve Adalet bakanlıkları başta olmak üzere çalmadık kapı bırakmadığını anlatan Çetinkaya, “Adaletin olmadığını kemiklerimize kadar hissettik ama adaletin de peşini bırakacak değiliz” sözleriyle kararlılığını dile getiriyor. "Bu nasıl yargılama?" Melek Çetinkaya’nın oğlu Furkan Çetinkaya’nın da arasında bulunduğu 116 Hava Harp Okulu öğrencisi 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı sırada Yalova’da okul kampındaydılar. Anne Çetinkaya öğrencilerin “Terör saldırısı var, burası güvenli değil” denilerek gece 12.07’de okuldan çıkartılıp otobüslere bindirildiğini, Sultanbeyli’ye götürülüp İstiklal Marşı okutulduğunu hatırlatırken, sonrasında darbeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandıklarını hatırlatıyor. “Madem darbe girişimi vardı çocuklarımızın okuldan çıkışı neden polisler ya da Yalova valiliğince engellenmedi?” diye soran Melek Çetinkaya, dört duruşma sonrasında bu öğrencilere müebbet hapis cezası verilmesine kimsenin anlam veremediğini söylüyor.