Bir anne bunu nasıl yapar!

Adana'da 18 yıl önce evlenen Fahri A. (40) ile Meral A. (36) çiftinin Arda (16), Erdinç (12), Altay (8) ve Ali (7) ismini verdikleri 4 çocuğu oldu. Anne Meral A. zaman içinde eroin kullanmaya başladı. Kocası, eşi eroini bırakmayınca terk edip başka bir kadınla evlendi. 4 çocuğunu kayınvalidesine bırakarak ortalıktan kaybolan annenin, uyuşturucu bulmak için sokaklarda yaşadığı iddia ediliyor.

'ÇOCUKLAR AÇ'

Ailenin ekonomik durumu nedeniyle 12 yaşındaki oğlu Erdinç’e devlet tarafından aylık 750 TL sosyal yardım parası veriliyor. Para annenin hesabına yatırılıyor.

Çocuklara bakan babaanne Selma A., çocukların annesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, “Bu çocuklar aç. Ben karınlarını doyurmak için dilenmeye gidiyorum. 16 yaşındaki torunum da annesinden alıştığı için eroin kullanıyor ve çocuk gözümün önünden eriyip gidiyor. Ben Allah rızası için yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklardan biri devletten 750 lira yardım parası alıyor ama anneleri ona da eroin alıyor. Diğer çocukları da alışacak diye korkuyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi. 12 yaşındaki Erdinç ise devletin kendisine verdiği 750 lirayla annesinin eroin aldığını belirterek, “Babamız zaten evlendi gitti. 4 tane kardeşim var, açlıktan ölüyorlar. Bizim üstümüz başımız yırtık, kirli elbiselerle dolaşıyoruz. Annemiz gidip o parayla eroin alıyor” diyerek ağladı.





