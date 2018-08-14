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Bir anne bunu nasıl yapar!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Adana'da Meral A., 4 çocuğunu kaynanasına bırakıp evden kaçtı. Çocuklara bakmak için dilencilik yaptığını söyleyen zavallı kadın, "Bu çocuklar aç. Ben karınlarını doyurmak için dilenmeye gidiyorum. 16 yaşındaki torunum da annesinden alıştığı için eroin kullanıyor ve çocuk gözümün önünden eriyip gidiyor. " diye isyan etti

Adana'da 18 yıl önce evlenen Fahri A. (40) ile Meral A. (36) çiftinin Arda (16), Erdinç (12), Altay (8) ve Ali (7) ismini verdikleri 4 çocuğu oldu. Anne Meral A. zaman içinde eroin kullanmaya başladı. Kocası, eşi eroini bırakmayınca terk edip başka bir kadınla evlendi. 4 çocuğunu kayınvalidesine bırakarak ortalıktan kaybolan annenin, uyuşturucu bulmak için sokaklarda yaşadığı iddia ediliyor.

'ÇOCUKLAR AÇ'

Ailenin ekonomik durumu nedeniyle 12 yaşındaki oğlu Erdinç’e devlet tarafından aylık 750 TL sosyal yardım parası veriliyor. Para annenin hesabına yatırılıyor.

Çocuklara bakan babaanne Selma A., çocukların annesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, “Bu çocuklar aç. Ben karınlarını doyurmak için dilenmeye gidiyorum. 16 yaşındaki torunum da annesinden alıştığı için eroin kullanıyor ve çocuk gözümün önünden eriyip gidiyor. Ben Allah rızası için yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklardan biri devletten 750 lira yardım parası alıyor ama anneleri ona da eroin alıyor. Diğer çocukları da alışacak diye korkuyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi. 12 yaşındaki Erdinç ise devletin kendisine verdiği 750 lirayla annesinin eroin aldığını belirterek, “Babamız zaten evlendi gitti. 4 tane kardeşim var, açlıktan ölüyorlar. Bizim üstümüz başımız yırtık, kirli elbiselerle dolaşıyoruz. Annemiz gidip o parayla eroin alıyor” diyerek ağladı.

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Anahtar Kelimeler:
adana uyuşturucu eroin anne

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
hani diyorlar ya adanılıyız ALLAH'IN ADAMIYIZ diye, bence bu söz adanalıyız ŞEYTANIN adamıyız diye değiştirilmesi lazım ne şeytanlık ve pislik varsa bu şehirde oluyor.
@mrt_klc_2000 Saçma sapan yorum yapma, bir ton haber var diğer şehirlerden de aç oku. Orada burada sapıklık şu bu. Sadece Adana olunca milletin gözüne batıyor. Elbette büyük şehrin haberi de olayı da çok olur.
@mrt_klc_2000 bu şehri bu kadar kötülemen senin cahilliğindir.Ben Adanalı değilim amma buna benzer şehirlerimiz aşırı göç alması nedeniyle bu ve buna benzer olayların buralarda vuku bulması normal
çocuklarını eroinman anneye bırakıp giden babanın suçu yok yaniii.
Babanin da sucu vardir belki ama devlet her şartta cocuklari zaten kadınlara verdigi için yapcak bir şey yok..bu arada Adananın yarısina benzin döküp yakasım geliyor elimde olsa..nasıl lanet pislik bir insanlar varsa orada artık
@ozmoo007 eminim istanbul izmir antalya konya ankara tertemiş şehirlerdir. Adanada kaçtana gerçek adanalı kaldı acaba yada sen hiç gerçek adanalı gördünmüde benzin döküp yakıyorsun bizi
devlet gene beceriksizliğini konuşturmuş verdiği 750 lira sadakayıda işe yarar birşeye verememiş
:( çok yazık
Utanmaz kadın.
bu baba olcak adam karısını boşasa tamam evlatlarını nasıl bu kadına bırakmış demekki bu kadına eroin başlatan sensin edepsizz... derhal devlet çocukları almalı... belediye başkanı ne iş yapar orda haa ne demek bu...
adana beledi,ye başkanını arayın direk telefon patlasın bu kabul edilemez...
Anne nasıl eroine başlamış araştırılsın önce Kediler (bile) yavrusunu nasıl savunuyor kendinden güçlü hayvanlara karşı bu baba ne iş yapar sorumsuz biiiiiiiiiiip!... bu çocuklara bayramlıklarını ben alayım evlerine yatak alayım hatta birini evlat edineyim mynet bana mail adresimden ulaşır bilgi verir herhalde kurban paramı fazlasını bunlara vereyim yandı içim yaa! O nasıl gözyaşı be çocuk vah ki ne vah....
@falbayrak76 aynen bende yardım etmek istiyorum kurban paramı vermek istiyorum
Adananın yerel halkında pislik olmaz kötülük göremezsiniz adana doğudan aşırı göç aldığı için kim nerde ne yapıyor belli değil Adanalılar güzel insanlardir
o babaya herşey müstahak
Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele ediliyormu ? bu nasıl iş ya her geçengün kullanıcı sayısı ve rezilliği artıyor. satıcılara ciddi ağır cezalar verilmeli
bence gerçek suçlu baba tarafı baba çözüm arayacağına ba boşanmayı tercih etmiş.cocuklara ve anneye yazık olmuş allah yardımcıları olsun
Allah yardımcıları olsun.
Allah yardımcıları olsun
@mrt_klc_2000 keşke çocuğuna bakamıyan kadının rahimi olmazsa çocuk yapamasın diye, senin gibi insanlarında eli olmazsa saçma sapan yorumlar yazmamak için, bunun gibi olaylar hangi şehirde olmuyorki adanayı suçluyorsun merak ediyorum bu yorumu yazarken ne içtin
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