Bir anne ve babanın en acı anması

Mersin’de trafik kazasında hayatlarını kaybeden Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler, ölümlerinin 1. yıl dönümünde anıldı. Olayın olduğu yere karanfiller bırakan anne ve baba ile yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Ali Çakmakçı, "Bir daha Evrimler, Ekinler hayattan koparılmasın" dedi.

2 Temmuz 2018 tarihinde Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkisinde teyzeleri İlknur Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada, süratle gelen Ramazan T. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada İlknur Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı. Kazayla ilgili görülen duruşmalar sonucunda sürücü 4 yıl 2 ay cezaya çarptırılmıştı.

"Yaya geçidinde kaza değil cinayet işlenmiştir"

Anne Özlem ile baba Ali Çakmakçı ve yakınları, çocukları ölümünün 1. yıl dönümünde andı. Olayın olduğu yerde yapılan anmada aileye Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da destek verdi. Burada açıklama yapan baba Ali Çakmakçı, kızlarını anmak için bugün toplandıklarını söyledi. Bir yıl önce Evrim ve Ekin’in yaşadığını belirten Çakmakçı, "Evrim ve Ekin, teyzeleri ile birlikte burada yolun karşısına geçeceklerdi. Elleriyle teyzelerinin ellerini sımsıkı tuttular. Ama o sımsıkı tuttukları elleri, daha karşıya geçemeden bir trafik canavarı onları hayattan kopardı. Teyzeleri ise uzun süren bir ölüm kalım mücadelesinin ardından hayatta kalabildi. Çocuklarım Evrim ve Ekin teyzeleri İlknur Yalçın ile geçen yıl bugün saat 20.30’da tamda burada yolun sağına ve soluna bakarak yaya geçidinden geçmek üzere yola indiler. O sırada Ramazan T. son model binek araç ile sol şeritten kendisinin bile kontrol edemeyeceği bir hızla gitmekte idi. Çocuklar ve İlknur çift şeritli olan yolun sağ şeridini tamamlayıp sol şeridinde bitirme noktasına geldiklerinde, Ramazan T. bölgeyi çok iyi bilmesine ve bölgenin o saatlerde yoğun olacağını düşünmesine rağmen, yaya geçidinde kontrollü bir şekilde geçmeye çalışan çocuklarımız ve teyzelerine hızını dahi düşürmeksizin çarpmıştır. Olay yerini gören güvenlik kamerası kayıtlarında birçok açıdan açıkça her detay izlenebilmektedir. Açıkçası yaya geçidinde kaza değil cinayet işlenmiştir" diye konuştu.

Evlatlarının artık geri gelmeyeceğini vurgulayan Çakmakçı, "Emine İlknur’un sağlığı eskisi gibi olmayacak. Bir daha yüzlerimiz eskisi gibi gülmeyecek. Bu tarifsiz acıları yaşayanlar olarak, bir daha Evrimler, Ekinler hayattan koparılmasın diyoruz. Bir daha böylesi bir acı başka anne babaları yakmasın diyoruz. Yaya geçidinde iki güzel çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olan Ramazan T.’ye verilen 4 yıl 2 ay cezayı kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.