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Bir annenin en acı organ bağışı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesindeki motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz’ın organları 5 kişiye umut, 2 kişiye de ışık olacak.Boğazkent Mahallesi’nde 28 Eylül’de motosikletin midibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Okay Kurnaz, olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Kurnaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bir annenin en acı organ bağışı

Antalya’nın Serik ilçesindeki motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz’ın organları 5 kişiye umut, 2 kişiye de ışık olacak.
Boğazkent Mahallesi’nde 28 Eylül’de motosikletin midibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Okay Kurnaz, olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Kurnaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurnaz’ın tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Beyin ölümünün ardından AÜ Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Uğur Genç, Serik’te yaşayan annenin yanına giderek organ bağışı için görüşme yaptı. Aynı kazada bir hafta önce oğlunu kaybeden, 40 gün önce de eşini kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Emine Kurnaz, "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar" temennisiyle organ bağışında bulundu.
Emine Kurnaz’ın kalbi için İstanbul’dan, akciğeri için Ankara’dan ekipler helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi.
Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Kurnaz’ın, organlarının 5 kişiye, kornealarının iki kişiye nakledileceği belirtildi. Emine Kurnaz’ın kollarının da bağışlandığı ancak nakil için uygun bir hasta bulunamadığı için kolların alınmadığı öğrenildi.
AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, annenin 40 gün içerisinde eşini ve iki çocuğunu kaybettiği için hastaneye gelemeyecek durumda olduğunu ve bu nedenle evine giderek organ bağışı için görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Hayatta tek başına kalmış bir annenin evladının organlarını hiç tanımadığı insanlara bağışlamasının insanlıkta son nokta olduğuna vurgu yapan Bilal, “Karşımızda gencecik iki çocuğunu ve eşini kaybeden ancak başka insanları düşünerek başka hayatlara can vermeye çalışan bir anne vardı. İnsanlık adına anneye minnettarız. Çok zor bir karardı. En acılı anında başkasını düşünmesi bir insanın çok farklı birikimi olması anlamına geliyor. Anne, ‘Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar, yeni hayatlar kalsın’ dedi. Ölen insanlardan geriye bundan daha değerli bir şey kalamaz" ifadelerini kullandı.

"Kolları da bağışladı"
Annenin kol bağışında da bulunduğunu dile getiren Nilgün Bilal, "Bekleyen hasta içinde uygun bir eşleşme olmadı. Ama bunun dışında kalbi, karaciğeri 2 ayrı hastaya, akciğeri, böbrekleri, korneaları alınacak, bu bağış insanlıkta son noktadır" diye konuştu.

"Helikopterler bekliyor"
Hastane bahçesine iki helikopter indiğini aktaran Bilal, "Kalp İstanbul’daki hastaneye, akciğer Ankara Şehir Hastanesindeki bir hastaya gidecek. Böbrek ve karaciğer bizim hastanemizdeki hastalara kullanılacak. Sağlık Bakanlığımız ve AÜ Başhekimi Prof.Dr. Bülent Aydınlı koordinesinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bir annenin en acı organ bağışı

Bir annenin en acı organ bağışı

Bir annenin en acı organ bağışı

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