Bir Annenin Günahı dizisini FOX TV istemeyince Kanal D aldı! Başrol de değişti

Mart ayında çekimlerine başlanan Bir Annenin Günahı dizisi araya pandeminin girmesi ile çekimleri durdurmuştu.

Bir Annenin Günahı dizisi için bu sefer Kanal D ile anlaşma yapıldı. Özge Özberk ve Mehmet Aslantuğ dizinin başrolünde yer alacaktı. Ancak Kanal D’ye geçen dizide başrol değişikliği de yaşandı.

Kanal D’nin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği yeni dizisi çok yakında izleyici ile buluşacak…

Filipinler’de reyting rekorları kıran ‘A Mother’s Guilt’ dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı’nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.

