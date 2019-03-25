Bir annenin inanılmaz fedakarlığı

Samsun’da yaşayan 66 yaşındaki Şahsenem Arslan, engelli 3 çocuğu ve diyaliz hastası engelli eşine 35 yıldır bakıyor.

Şahsenem ve Yaşar Arslan, 1969 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya geldi. Biri hafif engelli olan çocukların 4’ü sağlıklı olarak dünyaya geldi ancak 3’ü geçirdiği kas hastalığı sonucu yatalak oldu. 4’ü engelli 5 çocuk annesi 65 yaşındaki Şahsenem Arslan, bir de diyaliz hastası, şeker hastalığından dolayı bir ayağı kesilen 69 yaşındaki eşi Yaşar Arslan’a da bakmasıyla inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor.

Sahsenem Arslan; 45 yaşındaki Turan Arslan, 43 yaşındaki Nuran Arslan, 37 yaşındaki Nurhan Arslan isimli çocuklarına bakarken en büyük yardımcısı, 35 yaşındaki en küçük çocuğu Kıymet Arslan. Kendini kardeşlerine adayan Kıymet Arslan, kardeşleri için evlenmeyi dahi düşünmedi. Kardeşlerinin kendine ihtiyacı olduğunu belirten Kıymet Arslan, ömrünün sonuna kadar kardeşlerine ve babasına bakmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı’na davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan ve televizyondan sürekli Cumhurbaşkanını takip eden engelli kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evlerine çay içmeye davet etti. 43 yaşındaki Nuran Arslan, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Ona selam söylüyorum. Çaya davet ediyorum. Milletvekillerimizi de davet ediyorum. Gece-gündüz ne zaman olursa olsun fark etmez gelsin" dedi.