HABER

Bir aracın çarptığı, diğerinin ise ezdiği genç kadın kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçerken ticari aracın çarpması sonucu karşı şeride uçan 22 yaşındaki Neslihan Dere, üzerinden başka bir otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine seyir halinde olan Furkan B.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçerken ticari aracın çarpması sonucu karşı şeride uçan 22 yaşındaki Neslihan Dere, üzerinden başka bir otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine seyir halinde olan Furkan B. (19) idaresindeki özel bir firmaya ait 09 DL 861 plakalı su dağıtım aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere’ye (22) çarpmış, ayakları yerden kesilen genç kadının üzerinden İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil geçmişti. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralanan Neslihan Dere, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Rahatsızlığı nedeniyle yolun karşısında bulunan özel hastaneye gitmeye çalıştığı öğrenilen Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dere’nin 1,5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

PARTNERPandalara yeni yıl sürpriziPandalara yeni yıl sürprizi
Ambulans sokağa giremeyince hasta öldüAmbulans sokağa giremeyince hasta öldü
Asker eğlencesinde horon oynarken kalp krizi geçirdi, hastanede öldüAsker eğlencesinde horon oynarken kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.