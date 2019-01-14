İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Bu seçimde AK Parti ve MHP, bir artı bir eşittir iki olmuyor, bir artı bir eşittir üç, dört oluyor. Mevzubahis vatansa devletse milletse bayraksa gerisi teferruattır diyen anlayış mevzubahis İzmir'se gerisi teferruattır diyor." dedi.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki belediye başkan adayları, MHP İzmir İl Başkanlığında bir araya geldi.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, İzmir'de 2 il başkanlığı ile 60 ilçe başkanlığı binası ve 2 il başkanına sahip olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın sinerji yarattığını kaydeden Zeybekci, "Bu seçimde AK Parti ve MHP, bir artı bir eşittir iki olmuyor, bir artı bir eşittir üç, dört oluyor. Mevzubahis vatansa devletse milletse bayraksa gerisi teferruattır diyen anlayış mevzubahis İzmir'se gerisi teferruattır diyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'in son 15-20 senelik süreçte problemlerinin azalmadığını vurgulayan Zeybekci, problemlerin çözümünün kolaylaşmadığını, zorlaştığını söyledi.