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Bir asırdır doğal yönetmelerle çeltik üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Bitlis'te, bir asrı aşkın süredir yaklaşık 500 dönüm arazide doğal yöntemlerle ve imece usulüyle çeltik ekimi yapılıyor - Sabah tarlaya giden çiftçiler, akşama kadar yalın ayak çalışarak dizlerine kadar gömüldükleri çamurda oluşturdukları havuzlara su doldurup çeltik ekiyor - Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz: "Tüketicilerin beğendiği çeltik, organik ve tamamen doğal bir ortamda yetiştiriliyor. Köylülerimiz için de büyük bir gelir kaynağı. Tarihi bilinmemekle beraber 100 yıldan fazladır üretim yapılmakta"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü ve mezralarında, bir asrı aşkın süredir doğal yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve ılıman iklim yapısında birçok sebze ve meyve çeşidinin yetiştirildiği Karbastı köyünde vatandaşlar, yaklaşık 500 dönümde köyün eski adını taşıyan Kursunç pirinci ekiyor.

Her yıl mayısta çeltik ekmek için sabah saatlerinde tarlaların yolunu tutan çiftçiler, akşama kadar yalın ayakla çalışarak, dizlerine kadar gömüldükleri çamurlardan havuzlar oluşturup içini su ile dolduruyor.

Ramazan ayında yaşadıkları tüm zorluklara rağmen imece usulüyle çamurlu tarlalarda çalışan çiftçiler, su dolu havuzlara "Kursunç pirinci" olarak bilinen çeltik tohumlarını ekerken türkü de söylüyor.

Atadan kalma yöntemlerle herhangi bir ilaçlama yapılmadan üretilen çeltik, çiftçilerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

- "Diğer pirinçlerden çok kaliteli"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karbastı köyü ve bağlı 9 mezrada yaklaşık 500 dönümde asırlardır çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Üretilen çeltiğin ülke geneline pazarlandığını vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Köylüler isteyenlere kendi imkanlarıyla çeltiği ulaştırıyor. Tüketicilerin beğendiği çeltik, organik ve tamamen doğal bir ortamda yetiştiriliyor. Köylülerimiz için de büyük bir gelir kaynağı. Tarihi bilinmemekle beraber 100 yıldan fazladır üretim yapılmakta. Hep aynı kalitede ürün elde ediliyor. Çünkü üretimde ilaç kullanılmıyor. Yerli tohumdan üretilen esmer renkli ve iri taneli pirincimiz, diğer pirinçlerden çok kaliteli."

Çiftçilerin pirinçleri oluşturdukları havuzlarda sulak alanda ürettiklerini aktaran Erkan Durmaz, "İçi su dolu havuzlar yapıldıktan sonra pirinç ekimi yapılıyor. Ekiminden hasadına kadar büyük bir emek sarf ediliyor ama çiftçiler bunu zevkle yapıyor. 500 dönümde elde edilen pirincin yaklaşık 250 tonu iç piyasaya satılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Ekiminde çok zorluk çekiyoruz"

Eski Karbastı köyü muhtarı Feyat Tuz ise tadı ve lezzetiyle meşhur Kursunç pirincinin ekimine başladıklarını belirtti.

Pirincin tamamen organik üretildiğini anlatan Tuz, "Ankara, İstanbul, Adana ve Manisa ile değişik il ve ilçelere pirinç gönderiyoruz. Organik olduğu için rağbet görüyor. Ekiminde çok zorluk çekiyoruz. Oruç tutmamıza rağmen imece usulüyle zorluklar içinde ekim yapıyoruz. Tanesi iri ve esmer olan pirincimiz çok kaliteli." dedi.

Çeltik ekenlerden Musa Tuz ise sabah 08.00'den itibaren su içinde çamurdan havuz oluşturduklarını belirterek, "Akşama kadar suyun içinde pirinç ekimini yapıyoruz. Organik olan pirincimizin tadı çok güzel. Doğal olduğu için herkes bu pirinçten istiyor. İsteyen herkese gönderiyoruz." diye konuştu.

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