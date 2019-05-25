Bir asırdır doğal yönetmelerle çeltik üretiyorlar

Atadan kalma yöntemlerle herhangi bir ilaçlama yapılmadan üretilen çeltik, çiftçilerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Ramazan ayında yaşadıkları tüm zorluklara rağmen imece usulüyle çamurlu tarlalarda çalışan çiftçiler, su dolu havuzlara "Kursunç pirinci" olarak bilinen çeltik tohumlarını ekerken türkü de söylüyor.

Her yıl mayısta çeltik ekmek için sabah saatlerinde tarlaların yolunu tutan çiftçiler, akşama kadar yalın ayakla çalışarak, dizlerine kadar gömüldükleri çamurlardan havuzlar oluşturup içini su ile dolduruyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve ılıman iklim yapısında birçok sebze ve meyve çeşidinin yetiştirildiği Karbastı köyünde vatandaşlar, yaklaşık 500 dönümde köyün eski adını taşıyan Kursunç pirinci ekiyor.

Üretilen çeltiğin ülke geneline pazarlandığını vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Köylüler isteyenlere kendi imkanlarıyla çeltiği ulaştırıyor. Tüketicilerin beğendiği çeltik, organik ve tamamen doğal bir ortamda yetiştiriliyor. Köylülerimiz için de büyük bir gelir kaynağı. Tarihi bilinmemekle beraber 100 yıldan fazladır üretim yapılmakta. Hep aynı kalitede ürün elde ediliyor. Çünkü üretimde ilaç kullanılmıyor. Yerli tohumdan üretilen esmer renkli ve iri taneli pirincimiz, diğer pirinçlerden çok kaliteli."

Çiftçilerin pirinçleri oluşturdukları havuzlarda sulak alanda ürettiklerini aktaran Erkan Durmaz, "İçi su dolu havuzlar yapıldıktan sonra pirinç ekimi yapılıyor. Ekiminden hasadına kadar büyük bir emek sarf ediliyor ama çiftçiler bunu zevkle yapıyor. 500 dönümde elde edilen pirincin yaklaşık 250 tonu iç piyasaya satılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Ekiminde çok zorluk çekiyoruz"

Eski Karbastı köyü muhtarı Feyat Tuz ise tadı ve lezzetiyle meşhur Kursunç pirincinin ekimine başladıklarını belirtti.