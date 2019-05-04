FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum'da ailesince bir asırdır sürdürülen kelle ve paça çorbası yapımını 54 yıldır devam ettiren aşçı Abulkadir Abbasoğlu, yaptığı yemeklerle müşterilerinin beğenisini topluyor. Küçükbaş hayvanlarının kafa ve bacak kısımlarının birtakım işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen, zengin besin değeri nedeniyle uzmanlarca tavsiye edilen kelle ve paça çorbasının yapımını Abdulkadir Abbasoğlu'nun dedesi Bahri Çalbay, bir asır önce kendi imkanlarıyla meslek edindi. Cumhuriyetin ilanıyla kent merkezinin farklı noktalarında dükkan açan ve mesleğinin inceliklerini öğrenen Bahri Çalbay, oğlu Abbas Çalbay'ı yanında çırak olarak yetiştirerek mesleği öğretti. Hazırlanması meşakkatli olsa da Türk mutfağında ayrı bir yere sahip olan kelle paçanın yapımını babasının vefatıyla sürdüren Abbas Çalbay'ın yanında 9 yaşında çırak olarak işe başlayan ve sonradan "Abbasoğlu" soyadını alan 63 yaşındaki Abdulkadir Abbasoğlu da mesleğinin ailesindeki üçüncü kuşak temsilciliğini 54 yıldır yürütüyor. Kentin Yakutiye ilçesi Cennet Mahallesi'ndeki Türk bayrakları ile süslü restoranında kelle ve paça çorbası yapımına devam eden Abdulkadir Abbasoğlu, bir asırlık lezzeti müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? (Özel ) Bu aile 77 yıldır muhtarlığı kimseye kaptırmadı Burhaniye’de çiftçi hayrına yoğun ilgi

Erzurum ve kent merkezinin yanı sıra civar illere de kelle, paça gönderen ve müşterilerince "Kadir usta" olarak tanınan Abbasoğlu, sabahın ilk ışıklarıyla "Bismillah" diyerek dükkanını açıp dedesi ve babasından kalan yaklaşık bir asırlık tarifle hazırladığı kelle ve paça çorbasını müşterilerine servis ediyor. İşletmeci Abdulkadir Abbasoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin ilk başlarda kasaplıkla uğraştığını ve kelle paça yapımını öğrenip babasına aktardığını söyledi. Cumhuriyetin ilanıyla babasının dedesiyle bu işi büyütmeye karar verdiğini dile getiren Abbasoğlu, "Ben 1956'da dünyaya geldim. Sonrasında hem ilkokulda okudum, hem de babamın yanında çırak olarak çalıştım. Okula giderken lokantaya gelerek babamın yanında durup işi öğrendim." dedi. Babasının kendisine 'Oğlum okuyorsan oku, okumuyorsan benim yanımda bu işe sarıl' demesiyle mesleğini tam olarak öğrenmeye başladığını anlatan Abbasoğlu, işi kavramasıyla babasının takdirini kazandığını aktardı. Dedesi Bahri Çalbay'ın mesleği çok sevdiğini dile getiren Abbasoğlu, "Babam da dedeme yardım ederken o da mesleği seviyor. Sonrasında babam sevdiği işi yapıyor. Ben de bu kuşaktan sonra geldiğimi ve ustam da babam olduğu için bu işe başladım, işimi severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.