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  4. Bir aşiret düğünü klasiği! Takı töreni yaklaşık 4 saat sürdü, masaya konan paraları 15 kişi saydı... Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı

Bir aşiret düğünü klasiği! Takı töreni yaklaşık 4 saat sürdü, masaya konan paraları 15 kişi saydı... Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı

19.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’daki Gevdan Aşiretinin düğün töreninde takı merasimi dudak uçuklattı. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığı düğünde yaklaşık 4 saat süren takı merasimi sonunda damada 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Masaya konan paraları ise 15 kişi saydı. Öte yandan, Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Bir aşiret düğünü klasiği! Takı töreni yaklaşık 4 saat sürdü, masaya konan paraları 15 kişi saydı... Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı

Gevdan Aşiretinden iş adamı Azat Işık’ın kardeşi Ozan Işık, Diri Aşiretinden iş adamı Abdullah Kaynar’ın kızı Gülcan Kaynar ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

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110 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 4 saat süren takı merasimi sonunda damada 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı.

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"GÜZEL BİR DÜĞÜN OLDU"

Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, “Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum” dedi.

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“DÜĞÜNÜMÜZE KUZEY IRAK’TAN, İRAN’DAN, ALMANYA’DAN KATILANLAR OLDU"

Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade ederek, “Düğünümüze Kuzey Irak’tan, İran’dan, Almanya’dan katılanlar oldu. Bunun yanında yurt içinden Ankara, İstanbul, Bursa ve Mersin’den önemli iş insanları katıldı. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, Ozan ve Gülcan çiftimize ise bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Aşiret düğününde takılan altın ve para dudak uçuklattı Aşiret düğününde takılan altın ve para dudak uçuklattı

Birlikteliklerini düğünle taçlandırdıklarını aktaran Gülcan Kaynar ve Ozan Işık çifti ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, düğüne katılan herkese teşekkür ettiler.

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(İHA)

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Van düğün aşiret aşiret düğünü

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