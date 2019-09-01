Bir asırlık konakta ’Kralların Ressamı’ Pehlivanlı’nın eserleri sergileniyor

Amerika, Avrupa ve Afrika’da kabul görmüş, "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki bir asırlık konakta sergileniyor. Kursiyerler Pehlivanlı’nın eserlerini örnek alarak resim yapmayı öğreniyor.

Dünyada "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın ilçedeki doğup büyüdüğü konağına "Rahmi Pehlivanlı Müze Evi" adı verildi. Çeşitli ülkelerdeki 17 farklı müzede 4 binden fazla eseri olan Pehlivanlı’nın yaklaşık bir asırlık konağında da bazı eserleri ve kişisel eşyaları sergileniyor. Öğrencilere ve vatandaşlara yönelik açılan resim kursunda kursiyerler, Pehlivanlı’nın eserlerini örnek alarak resim yapmasını öğreniyor. Vatandaşlar tarihi konakta nikah törenleri gibi çeşitli etkinlikler de yapabiliyor.

"179 eseri ilimiz envanterine kazandırılmıştır"

Rahmi Pehlivanlı’nın Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Amerika ve birçok ülkenin devlet başkanlarının resimlerini yaparak "kralların ressamı" namını aldığını ifade eden Kırıkkale Kültür ve Turizm İl Müdürü vekili Aydın Demiröz, "Valimizin katkılarıyla 179 eseri ilimiz envanterine kazandırılmıştır. Bu eserlerin 53 replikası yaptırılıp 27. ölüm yıl dönümünde sergilemeye başladık. Bu açıdan da ilimizdeki veya sanatsever hemşehrilerimizin ziyaretleri sırasında bu eserler de görülebiliyor. Orta öğrenim düzeyinde olan öğrenciler, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri eşliğinde burada resim çalıştayları yapılarak bu sanat yaşatılmaya çalışılıyor" dedi.