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"Bir Aşk İki Hayat" oyuncuları hayranlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 22:02 | Son Güncelleme

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu "Bir Aşk İki Hayat" adlı filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek ile Bergüzar Korel, Kanyon AVM'de hayranlarıyla bir araya gelerek, filmi izledi

İSTANBUL (AA) - Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu "Bir Aşk İki Hayat" adlı film, yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Bilgin'in yanı sıra aşk ve dram türündeki yapımın başrol oyuncularından Engin Akyürek ile Bergüzar Korel, Kanyon AVM'de hayranlarıyla bir araya gelerek, filmi izledi.

Basın mensuplarına gösterim öncesi açıklama yapan Korel, heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Filmimizi temmuz ayında çektik. Uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Seyircilerle birlikte filmi izlemek de ayrıca çok heyecan veriyor. Bizi yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ederiz. Umarım beklentileri karşılayabiliriz. Elimizden geldiğince gerçek bir film yapmaya çalıştık." dedi.

Korel, aşkın tek kişilik bir şey olduğundan bahsederek, şöyle devam etti:

"Aşkı hep kalıplara sokuyoruz, hep ikili ilişkiler üzerinden yorumluyoruz. Bu filmi çekerken bunları fark ettim. O yüzden aşka dair cümleleri ne kadar kurarsak kuralım, yeni bir şey söylemiş olmayacağız. Aşk herkese göre çok farklı."

Filmin herkese dokunan bir tarafı olduğuna vurgu yapan Korel, "Oyuncu olarak benim için bütün sahneler birbiri ile aynı gösterdiğim özen açısından. Bu bakımdan filmin her sahnesini zevkle oynadım. Umarım seyirci de sever, görür ve hisseder." diye konuştu.

- "Aşkı arayanların da izleyebileceği bir film"

Akyürek ise "Bir Aşk İki Hayat"ın güzel bir film olduğunu söyleyerek, "Sadece aşıkların, sevgililerin seyredeceği bir film değil, aşkı arayanların da izleyebileceği bir film bence. Umarım karşılığını bulur." ifadelerini kullandı.

Filmin seyirciye saygı duyan bir film olduğu yorumunu yapan Akyürek, şunları kaydetti:

"Aşk adına büyük cümleler kurmamak güzel bir şey. Aslında aşk, bizim kim olduğumuzu tamamlayan bir şey, hissedilen bir şey. Aşkı anlatmaya başladığınız zaman, kendi anlamını ve etkisini yitirecektir."

Akyürek, filmin ayrıca Güney Amerika'da da vizyona girebileceğini sözlerine ekledi.

- Film hakkında

Yarın vizyona girecek filmin senaryosunu, Burcu Görgün Toptaş ile Özlem Yılmaz kaleme aldı.

Engin Akyürek'in "Yönetmen Umut" karakterine, Bergüzar Korel'in ise "Mimar Deniz" karakterine canlandırdığı filmin konusu, özetle şöyle:

"Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda'da köpeği ile yaşayan Umut'un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar."

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Bergüzar Korel Bir Aşk İki Hayat Engin Akyürek

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