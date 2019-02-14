"Bir Aşk İki Hayat" oyuncuları hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu "Bir Aşk İki Hayat" adlı film, yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Bilgin'in yanı sıra aşk ve dram türündeki yapımın başrol oyuncularından Engin Akyürek ile Bergüzar Korel, Kanyon AVM'de hayranlarıyla bir araya gelerek, filmi izledi.

Basın mensuplarına gösterim öncesi açıklama yapan Korel, heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Filmimizi temmuz ayında çektik. Uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Seyircilerle birlikte filmi izlemek de ayrıca çok heyecan veriyor. Bizi yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ederiz. Umarım beklentileri karşılayabiliriz. Elimizden geldiğince gerçek bir film yapmaya çalıştık." dedi.

Korel, aşkın tek kişilik bir şey olduğundan bahsederek, şöyle devam etti:

"Aşkı hep kalıplara sokuyoruz, hep ikili ilişkiler üzerinden yorumluyoruz. Bu filmi çekerken bunları fark ettim. O yüzden aşka dair cümleleri ne kadar kurarsak kuralım, yeni bir şey söylemiş olmayacağız. Aşk herkese göre çok farklı."

Filmin herkese dokunan bir tarafı olduğuna vurgu yapan Korel, "Oyuncu olarak benim için bütün sahneler birbiri ile aynı gösterdiğim özen açısından. Bu bakımdan filmin her sahnesini zevkle oynadım. Umarım seyirci de sever, görür ve hisseder." diye konuştu.